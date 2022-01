Bei einem Forstunfall in einem Waldstück zwischen Betzigau und Unterthingau wurde ein Mann verletzt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

15.01.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Zu einem Forstunfall ist es am Samstagvormittag in einem Waldstück östlich von Hochgreuth (Oberallgäu) zwischen Betzigau und Unterthingau gekommen, wie die Polizei berichtet.

Mann nach Fällarbeiten bei Hochgreut (Oberallgäu) zwischen Baum und Traktor eingeklemmt

Der Mann war wohl in dem Waldstück in der Nähe von Jaunen dabei, einen zuvor gefällten Baum mit einem Traktor abzuziehen. Der zuvor aufgehängte Baum ist dabei laut Polizei heruntergefallen. Dabei wurde der Mann zwischen Baum und Traktor eingeklemmt und erlitt eine Fraktur am Bein. Der Unfall sei glücklicherweise recht glimpflich ausgegangen, berichtet die Polizei.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nachdem der Mann befreit war, kam er ins Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch