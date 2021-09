Frau in Kempten findet verletzte Person und hilft - jetzt sucht sie die Polizei

Eine Frau in Kempten findet eine verletzte Person auf der Straße und hilft. Nun sucht die Polizei nach der Zeugin.

21.09.2021 | Stand: 13:15 Uhr

In Kempten hat eine bislang unbekannte Frau am Montagabend gegen 20 Uhr einer verletzten Person im Ortsteil Tiefenbach geholfen. Die Frau entdeckte den hilflosen Mensch an der Ecke Neisser Straße am Boden liegend. Weil sie kein Handy dabei hatte, klingelte die Frau bei einem Gebäude in der Nachbarschaft.

Dort informierte man schließlich den Rettungsdienst, der die verletzte Person ins Klinkum Kempten brachte.

Polizei Kempten sucht nach der unbekannten Frau

Jetzt sucht die Polizei nach der Zeugin, da noch nicht abschließend geklärt ist, warum dort jemand verletzt am Boden lag. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

1.70 bis 1.80 Meter groß

50 bis 60 Jahre alt

blonde, lockige Haare

Die Frau war mit zwei Kindern und einem kleinen braunen Hund unterwegs.

Personen, die Hinweise zu der Zeugin liefern können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kempten unter der 0831/9909-2140 melden.

