Frauen stellen sich herausfordernden Aufgaben an Grundschulen

Drei neue Rektorinnen leiten die Geschicke auf dem Lindenberg, in Kottern-Eich und in der Außenstelle Fürstenstraße. Sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte.

27.09.2022 | Stand: 11:00 Uhr

An drei Kemptener Grundschulen weht künftig frischer Wind. Die Grundschule auf dem Lindenberg und die Grundschule Kottern-Eich starten mit neuen Rektorinnen in das Schuljahr. Auch die provisorische Grundschule im ehemaligen humanistischen Gymnasium in der Stiftsstadt, die dann in die – noch zu bauende – zehnte Grundschule am Aybühlweg umziehen wird (wir berichteten), startet mit neuer Leitung. Die Schwerpunkte legen die Schulleiterinnen dabei ganz unterschiedlich, wie sie bei ihrer Begrüßung im Kemptener Rathaus erzählen.

