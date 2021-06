Frauenzell bietet eine Zeitreise in die Vergangenheit an

Roland und Corinna Reinhardt haben in Frauenzell ein „Raritäten-Kästle“ eingerichtet. In dem kleinen Dorfmuseum präsentieren sie historische Kostbarkeiten.

24.06.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Mit viel Herzblut und Kreativität, mit Liebe zu schönen und nützlichen Dingen aus dem Leben früherer Generationen im Allgäu haben sich Roland und Corinna Reinhardt ihren Herzenswunsch erfüllt: das „Raritäten-Kästle“ an der Dorfstraße in Frauenzell. Das kleine Dorfmuseum ist ein gemeinnütziges Projekt, das die Besucher auf eine Zeitreise in vergangene Welten mitnehmen möchte. Die ältesten Objekte sind Fundstücke aus dem Mittelalter, die aus einem privaten Nachlass stammen. Am Sonntag wird es mit Bürgermeister Joachim Konrad eröffnet. Künftig ist das Museum von Mai bis September jeden Sonntagnachmittag von 14 bis 16.30 Uhr offen.