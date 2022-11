US-Militärexperte Ben Hodges: Darum wird Russland den Krieg in der Ukraine verlieren

Ben Hodges, ehemaliger Oberbefehlshaber der US-Army in Europa, sagt einen Sieg der Ukraine voraus. Auch für Donald Trump wagt der General a. D. eine Prognose.

12.11.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Mit seinen Vorhersagen zum Ukraine-Krieg lag Frederick Ben Hodges (64) meistens richtig. Schließlich ist der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Army in Europa bestens mit der russischen Armee vertraut. Seine neuen Prognosen stellte der pensionierte US-General seinen etwa 80 Zuhörern am Freitagabend in der Kemptener Hochschule vor. Zu seinem Vortrag hatte der Lions Club Kempten (Allgäu) eingeladen.

Warum sollte Russland den Krieg in der Ukraine verlieren?

„Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Krieg eine Frage der Ausdauer ist“, sagt Hodges. Der Gewinner verfüge über den stärkeren Willen und eine bessere Logistik. In beiden Punkten seien die Soldaten der Ukraine mit 700.000 Kräften ihrem Gegner überlegen. Die russischen Soldaten hingegen zeigten nicht den Willen, gegen die Ukraine zu kämpfen.

Stattdessen flüchteten Hunderttausende Männer im wehrfähigen Alter, um nicht in den Krieg geschickt zu werden. Die Ukraine werde durch Waffenlieferungen des Westens von Woche zu Woche immer stärker. Russland werde lediglich von Nordkorea, Venezuela und dem Iran unterstützt.

Was hat Russlands Präsident Putin falsch gemacht?

Russland dachte, so Hodges, dass es die Ukraine schnell einnehmen und vom Westen isolieren würde. Dadurch glaubten die Russen, die NATO zu brechen. „Und sie waren sich sicher, dass wir nicht reagieren.“ Doch sie lagen falsch.

Wie geht der Krieg in der Ukraine weiter?

Nach der Rückeroberung von Cherson werde die Offensive im Osten und in Richtung Krim weitergehen, sagt Hodges. Je näher die ukrainische Armee der von Russland 2014 annektierten Halbinsel kommt, desto häufiger könne sie Stellungen mit Präzisionswaffen unter Beschuss nehmen. Im Frühjahr könnten sie russische Luftwaffenstützpunkte und den Hafen von Sewastopol angreifen. Dadurch werde es für Russland immer schwerer, die Krim zu halten.

Drei-Sterne-General Ben Hodges war von 2014 bis 2017 Oberbefehlshaber der Nato-Landstreitkräfte in Europa. Bild: Ralf Lienert

Sobald die Ukrainer den Dnjepr überschreiten, könnten sie zudem die Wasserversorgung der Russen unterbrechen. Eine Befreiung der Krim sei bis zum Sommer möglich – sofern der Westen zusammenhalte und die Ukraine weiter unterstütze.

Aber wird Russland wirklich aufgeben? Das kann sich doch kaum jemand vorstellen …

„Es mag für Präsident Wladimir Putin schlimm sein, in der Ukraine zu verlieren. Es wäre aber noch schlimmer, in Russland zu verlieren.“ Hodges prophezeit: Der Zeitpunkt werde kommen, an dem einflussreiche Menschen in Russland erkennen, dass sich das Kriegsgeschehen nicht mehr zugunsten des Kremls wenden lässt. Nichts, was Russland tut, verbessere die Position des Landes in der Welt. Kaum ein anderes Land wolle den Kreml unterstützen. Das erhöhe den Druck auf den Kreis um Putin. Die russische Elite werde zur Einsicht kommen, sich selbst schützen zu müssen.

Bilderstrecke

Wladimir Putin - Das Leben des russischen Präsidenten

1 von 13 Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat am 24. Februar 2022 Truppen in die Ukraine geschickt. Diese Woche wird er 70 Jahre alt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat am 24. Februar 2022 Truppen in die Ukraine geschickt. Diese Woche wird er 70 Jahre alt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa 2 von 13 Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter, sein Vater Mitglied in der kommunistischen Partei. Putin ist der Drittgeborene, seine Geschwister starben jedoch im Kindesalter. Bild: Alexei Nikolsky, Pool Sputnik Kremelin, AP, dpa Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter, sein Vater Mitglied in der kommunistischen Partei. Putin ist der Drittgeborene, seine Geschwister starben jedoch im Kindesalter. Bild: Alexei Nikolsky, Pool Sputnik Kremelin, AP, dpa 3 von 13 Putin begeistert sich für verschiedene Kampfsportarten. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo und trainierte als Kind auch Boxen und Sambo. Der junge Putin prügelte sich offenbar häufig mit Gleichaltrigen. Bild: Anatoly Maltsev, epa, dpa (Archivbild) Putin begeistert sich für verschiedene Kampfsportarten. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo und trainierte als Kind auch Boxen und Sambo. Der junge Putin prügelte sich offenbar häufig mit Gleichaltrigen. Bild: Anatoly Maltsev, epa, dpa (Archivbild) 4 von 13 Putin studierte Jura an der Universität Leningrad (heute Sankt Petersburg). Von 1975 bis 1982 war er im KGB, dem russischen Geheimdienst, aktiv und in der Auslandsspionage. Ab 1985 war Putin auch in der DDR in Dresden, deswegen spricht er fließend deutsch. Er hatte einen Mitgliedsausweis für d... Bild: Alexei Nikolsky, Kremlin, dpa Putin studierte Jura an der Universität Leningrad (heute Sankt Petersburg). Von 1975 bis 1982 war er im KGB, dem russischen Geheimdienst, aktiv und in der Auslandsspionage. Ab 1985 war Putin auch in der DDR in Dresden, deswegen spricht er fließend deutsch. Er hatte einen Mitgliedsausweis für d... Bild: Alexei Nikolsky, Kremlin, dpa 5 von 13 Putin war von 1983 bis 2014 mit der Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter. Angeblich soll Putin mittlerweile mit der russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert sein. Genaues über sein Privatleben ist allerdings nicht bekannt. Bild: Mikhail Klimentyev, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa Putin war von 1983 bis 2014 mit der Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter. Angeblich soll Putin mittlerweile mit der russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert sein. Genaues über sein Privatleben ist allerdings nicht bekannt. Bild: Mikhail Klimentyev, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa 6 von 13 1990 kam Putin aus Deutschland zurück in die UdSSR. Dort stieg der KGB-Offizier nach und nach auf der Karriereleiter nach oben. 1992 wurde er Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Von 1998 bis 1999 leitete er den Inlandsgeheimdienst FSB. Bild: Alexei Druzhinin, Kremlin, dpa 1990 kam Putin aus Deutschland zurück in die UdSSR. Dort stieg der KGB-Offizier nach und nach auf der Karriereleiter nach oben. 1992 wurde er Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Von 1998 bis 1999 leitete er den Inlandsgeheimdienst FSB. Bild: Alexei Druzhinin, Kremlin, dpa 7 von 13 Der damalige Präsident Boris Jelzin erklärte Putin als Wunschkandidaten für seine Nachfolge. Ein halbes Jahr später trat Jelzin zurück und Putin wurde 1999 russischer Ministerpräsident. Bild: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP, dpa Der damalige Präsident Boris Jelzin erklärte Putin als Wunschkandidaten für seine Nachfolge. Ein halbes Jahr später trat Jelzin zurück und Putin wurde 1999 russischer Ministerpräsident. Bild: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP, dpa 8 von 13 In seinem ersten Jahr als Ministerpräsident lenkte Wladimir Putin die militärischen Aktionen im zweiten Tschtschenienkrieg und ging gegen Korruption vor. Er gewann dadurch in Russland an Beliebtheit. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa In seinem ersten Jahr als Ministerpräsident lenkte Wladimir Putin die militärischen Aktionen im zweiten Tschtschenienkrieg und ging gegen Korruption vor. Er gewann dadurch in Russland an Beliebtheit. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa 9 von 13 Im März 2000 wurde Putin zum Präsidenten von Russlands gewählt. Während er zuerst gemäßigter auftrat, schottete er Russland im Verlauf seiner Regierungszeit immer weiter ab. Oppositionelle und Kritiker im eigenen Land wurden mundtot gemacht. Das Foto zeigt ihn bei der Wahl 1999. Bild: Yuri Kadobnov/AP, dpa (Archivbild) Im März 2000 wurde Putin zum Präsidenten von Russlands gewählt. Während er zuerst gemäßigter auftrat, schottete er Russland im Verlauf seiner Regierungszeit immer weiter ab. Oppositionelle und Kritiker im eigenen Land wurden mundtot gemacht. Das Foto zeigt ihn bei der Wahl 1999. Bild: Yuri Kadobnov/AP, dpa (Archivbild) 10 von 13 Nach zwei Amtszeiten als Kreml-Chef von 2000 bis ins Jahr 2008 konnte Wladimir Putin verfassungsmäßig nicht nochmal als russischer Präsident antreten. Bild: Alexei Nikolsky, Sputnik Kremlin Pool, AP, dpa Nach zwei Amtszeiten als Kreml-Chef von 2000 bis ins Jahr 2008 konnte Wladimir Putin verfassungsmäßig nicht nochmal als russischer Präsident antreten. Bild: Alexei Nikolsky, Sputnik Kremlin Pool, AP, dpa 11 von 13 Von 2008 bis 2012 wurde deswegen der Putin-Anhänger Dmitri Medwedew zum russischen Präsidenten und Putin zum Ministerpräsidenten ernannt, formal dem zweiten Mann im Staat. Bei den Neuwahlen 2012 wurde Putin wieder zum Kreml-Chef gewählt. Bild: Maxim Shipenkov/POOL EPA/AP/dpa (Archivbild) Von 2008 bis 2012 wurde deswegen der Putin-Anhänger Dmitri Medwedew zum russischen Präsidenten und Putin zum Ministerpräsidenten ernannt, formal dem zweiten Mann im Staat. Bei den Neuwahlen 2012 wurde Putin wieder zum Kreml-Chef gewählt. Bild: Maxim Shipenkov/POOL EPA/AP/dpa (Archivbild) 12 von 13 Die Putin-Ära: Unter Putins langer Amtszeit hat das politische System Russlands autokratische Züge angenommen. Eine Volksabstimmung ermöglichte dem Kreml-Chef eine Sicherung seiner Vormachtstellung bis 2036: Die Abstimmung erlaubt dem Präsidenten, noch zweimal als Staatsoberhaupt zu kandidier... Bild: Uncredited, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa Die Putin-Ära: Unter Putins langer Amtszeit hat das politische System Russlands autokratische Züge angenommen. Eine Volksabstimmung ermöglichte dem Kreml-Chef eine Sicherung seiner Vormachtstellung bis 2036: Die Abstimmung erlaubt dem Präsidenten, noch zweimal als Staatsoberhaupt zu kandidier... Bild: Uncredited, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa 13 von 13 Im Juli 2021 veröffentlichte Putin einen Artikel, in dem er die Einheit des russischen und ukrainischen Volkes betonte und Gebietsansprüche in der Ukraine erhob. Am 30. September annektierte er die von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Bild: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government/AP Im Juli 2021 veröffentlichte Putin einen Artikel, in dem er die Einheit des russischen und ukrainischen Volkes betonte und Gebietsansprüche in der Ukraine erhob. Am 30. September annektierte er die von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Bild: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government/AP 1 von 13 Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat am 24. Februar 2022 Truppen in die Ukraine geschickt. Diese Woche wird er 70 Jahre alt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat am 24. Februar 2022 Truppen in die Ukraine geschickt. Diese Woche wird er 70 Jahre alt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa

Den Einsatz von Atomwaffen hält Hodges für unwahrscheinlich, da Putin und seine engsten Berater „keine Selbstmörder“ seien.

Und wie geht es in den USA weiter? Wird Donald Trump 2024 wieder Präsident?

Nach den Kongress-Wahlen sind zwar noch nicht alle Sitze im US-Senat vergeben. Hodges glaubt aber, dass die Demokraten dort ihre Mehrheit verteidigen werden. Interessant findet er, dass Republikaner Donald Trump zurückhalten wollen – aus Angst das Rennen in Georgia zu verlieren: Er solle seine erneute Kandidatur nicht vor der Stichwahl am 6. Dezember verkünden, da sonst viele Wähler in Georgia abspringen würden.

Mit Sorge blickt Donald Trump auf den Aufstieg von Ron DeSantis. Bild: Rebecca Blackwell, AP, dpa

Außerdem gebe es innerhalb der Republikaner einen neuen Machtkampf. Ron DeSantis habe mit seiner Wiederwahl als Gouverneur von Florida überzeugt – und gelte nun als aussichtsreicher Präsidentschafts-Kandidat. Darum ist sich Hodges sicher: Der nächste US-Präsident heißt nicht Donald Trump.

War's das mit Donald Trump – oder holt er zum Angriff aus?

Das miserable Abschneiden seiner Kandidaten bei den Midterms hat den Nimbus von Donald Trump beschädigt. Bei den Republikanern gibt es erste Absetzbewegungen. Wie es derzeit um Trumps politische Zukunft steht, lesen Sie hier.