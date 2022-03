Freibad Seltmans: Mehr Wünsche als Geld?

Studentin stellt die Umfrage-Ergebnisse zum Freibad Seltmans vor und betont dessen Bedeutung. Der Investitionsstau könnte jedoch schon bald Folgen haben.

15.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im vergangenen Sommer hat die Weitnauerin Melanie Schmidt wie berichtet im Freibad Seltmans eine Umfrage für ihre Masterarbeit durchgeführt. In der Auswertung betont sie nun die Bedeutung des Bades. Für die Gemeinde ist das keine neue Erkenntnis, sagt Bürgermeister Florian Schmid. Demnächst diskutiere der Gemeinderat aber, ob das Bad in diesem Sommer angesichts der technischen Probleme überhaupt öffnen kann.

Lesen Sie auch: Ukrainische Geflüchtete aufnehmen? Was private Gastgeber jetzt wissen wollen

Ziel der Masterarbeit war es, Erkenntnisse über Nutzungsgewohnheiten und Teilhabemöglichkeiten zu gewinnen. An der Umfrage nahmen 436 Personen teil. Aus den Ergebnissen schließt Melanie Schmidt, dass das Bad ein „Raum der Begegnung zwischen Generationen“ ist – auch für Menschen, die sich mangels Gelegenheit im Ort sonst nicht treffen würden. Im Dorf gebe es keine kulturellen Veranstaltungen oder andere Begegnungsstätten, um die Gemeinschaft zu stärken und die Lebensqualität zu steigern, schreibt Schmidt. Das Bad mache das „gesellschaftliche Leben in Seltmans überhaupt erst möglich“.

Freibad Seltmans: Wovon sollte man Investitionen abhängig machen?

Was das Bad den Menschen in Seltmans und in der ganzen Gemeinde bedeutet, sei ihm sehr wohl bewusst, sagt Bürgermeister Florian Schmid. Allerdings könne er sich Schmidts Empfehlungen nicht in allen Punkten anschließen. Sie rät beispielsweise, das Bad zu modernisieren – Investitionen dürften „nicht nur auf die ökonomische Dimension reduziert werden“. Bürgermeister Schmid dagegen sagt: „Die finanziellen Aspekte geben den Rahmen vor, da zum Wünschen auch das Sich-Leisten-Können gehört.“

Das Freibad Seltmans ist beliebt bei Einheimischen und Gästen. Bild: Laura Schneider

Lesen Sie auch: Beruf und Kinder: Wie das Allgäuer Paare gleichberechtigt schaffen

Lesen Sie auch

Umfrage Was den Deutschen in Corona-Zeiten Sorge macht - und was nicht

Der Förderverein des Freibades sei in Gespräche eingebunden – „ohne diese tüchtigen Menschen wäre das Bad bereits vor vielen Jahren geschlossen worden“, sagt der Rathauschef. Entscheiden werde am Ende aber der hierfür gewählte Gemeinderat.

Studie im Herbst ergab: Eine Sanierung im Freibad Seltmans kostet zwei Millionen Euro - allein für die Technik

Wie berichtet, wurde im vergangenen Herbst das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vorgestellt. Demnach wären allein zwei Millionen Euro nötig, um die Technik der Becken zu sanieren. Eine Studie für konkretere Zahlen würde 20.000 Euro kosten. Um das Bad als Naturbad umzuwandeln, wären demnach 800.000 Euro fällig, zuzüglich Kosten für den Sanitärbereich. Den Widdumsee beim Hauptort als Naturbad herzurichten, würde etwa 500.000 Euro kosten.

Lesen Sie auch: Der Wengener Dorflift braucht Geld - womit die Betreiber zu kämpfen haben

Die Besucher stammen laut Schmidt zu 64 Prozent aus dem Oberallgäu. Gäste, die das Bad täglich besuchen (14 Prozent) wohnen im Durchschnitt 8,27 Kilometer entfernt, während Badende, die mindestens wöchentlich kommen (45 Prozent), durchschnittlich knapp 20 Kilometer weit fahren. Mit 16 Prozent nutzt nur ein eher kleiner Teil die 25-Meter-Bahnen regelmäßig. Als ein Alleinstellungsmerkmal wertet Schmidt die „hohe Willkommenskultur und das soziale Miteinander“: Vor allem als sozialen Treffpunkt (43 Prozent), aber auch zur Bewegung (40 Prozent) und Erholung (15 Prozent) nutzen Gäste das Bad.

Schmidt zufolge schlagen Befragte längere Öffnungszeiten an heißen Tagen vor, damit auch Berufstätige das Bad nutzen können; außerdem etwa feste Schlechtwetteröffnungszeiten, mehr sonnengeschützte Liegeflächen und eine Rutsche.

Lesen Sie auch: Aus Spaß wurde Ernst: Schneestern aus Durach baut Skateparks und etwa Pumptracks - auch in Weitnau