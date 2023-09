Freiflächen-Photovoltaik in Waltenhofen: Braucht es einen Speicher?

Gemeinde will mit Geiger und Solarenergie Allgäu eine Anlage betreiben. Doch Flächenverbrauch und fehlende Speichermöglichkeiten stehen in der Kritik.

19.09.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Die Gemeinde Waltenhofen will und muss sich an der Energiewende beteiligen. Das betonte Bürgermeister Eckhard Harscher während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mangels Wasser- und Windkraft werde man allerdings nicht viele Alternativen haben. Deshalb steigt die Gemeinde nun in die Planung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage östlich der B19 bei Martinszell ein. Kritik übten manche Rätinnen und Räte, weil die Solarmodule auf einer landwirtschaftlichen Fläche stehen werden – und weil es bisher keine Möglichkeit gibt, den erzeugten Strom zu speichern.

