Freilichtspiel Altusried: Dichter Schiller trifft Räuber Hiasl

Die Proben zum großen Altusrieder Freilichtspiel „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ von Kluftinger-Co-Autor Volker Klüpfel laufen auf Hochtouren.

07.06.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Die Spannung steigt in Altusried: Die Proben zum neuen großen Freilichtspiel „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ laufen auf Hochtouren. Regisseurin Jana Vetten und ihr Team proben mit den theaterbegeisterten Altusrieder Spielerinnen und Spielern auf der Freilichtbühne. Etwas traurig verfolgt Florian Jungbold das Treiben auf der Freilichtbühne. Der 36-Jährige war für die Rolle des Friedrich Schiller vorgesehen, doch dann riss ihm, wie berichtet, beim Treppensteigen die Achillessehne des linken Beines. Damit fällt er für die Premiere am 18. Juni und Folgetermine aus. Doch Jungbold ist zuversichtlich, dass er bis Mitte Juli ohne Krücken laufen kann. Dann will er Sebastian Schwab, der kurzfristig für ihn einsprang, ablösen.

