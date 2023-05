Die Rockband Freiwild ("Frei.Wild") gastiert im Juni 2023 in der BigBox Allgäu in Kempten. Alles zu Termin, Tickets und wer die Vorband ist.

Die Rockband Freiwild kommt mit ihrer Tour nach der Neuveröffentlichung des Albums "Wir schaffen Deutsch.Land" nach Kempten. Dabei ist die Allgäuer Band Grenzenlos die einzige Vorband der Südtiroler Musiker.

Wann spielt Frei.Wild in Kempten

Wer ist die Vorband Grenzenlos?

Woher bekommt man Tickets?

Wann spielt Frei.Wild in Kempten?

Die Südtiroler Band Freiwild gastiert am 2. Juni 2023 in der Bigbox Allgäu in Kempten. Dabei ist das der letzte der 13 Auftritte der diesjährigen "Wir schaffen Deutsch.Land"-Tour. Ab 19.40 Uhr beginnt das Konzert.

Wer ist die Vorband Grenzenlos?

Bei den 13 Auftritten wurde Frei.Wild von der Allgäuer Band Grenzenlos begleitet. Die Mitglieder kommen aus Waltenhofen und Dietmannsried. Damit ist das ein Heimspiel für 2013 gegründete Band. Mehr über Grenzenlos im Interview mit Sänger Martin Kaun.

Grenzenlos Grenzen|Los Shooting

Grenzenlos, Rockband aus Waltenhofen vorne Sänger Martin Kaun (Martinszell), von links Gitarrist Marco Oppeld (Herzmanns, bei Martinszell), Bassist Martin Thannheimer (Martinszell) und Schlagzeuger Johannes Oswald (Dietmannsried) Bild: Adrian Sailer

Freiwild in Kempten: Woher bekomme ich Tickets?

Tickets für den letzten Auftritt der diesjährigen Freiwild-Deutschlandtournee sind noch zu haben. Unter anderem sind Tickets ab 54 Euro bei der Bigbox Allgäu erhältlich, aber auch im Ticketshop der Allgäuer Zeitung.

Tickets ab 54 Euro (AZ-Shop)

Karten gibt es bei unserer Zeitung auch telefonisch (Telefon 0831/206 55 55), in der Big Box ebenso ( 0831/570 55 1000).

Das Album Wir schaffen Deutsch.Land

Zum 20-Jährigen bestehen der Band veröffentlichten die Südtiroler Rocker Freiwild am 17. Dezember 2021 das Album. Es wurde direkt Platz eins in den deutschen Albumcharts und war damit das siebte Nummer-1-Album der Band. Für ganze zwölf Wochen konnte sich das Album in den Top100 halten. Genau ein Jahr später, am 16. Dezember, wurde das Album wiederveröffentlicht als Version Best Of - Wir schaffen Deutsch.Land - Studio + Live + Piano Recordings. Dieses Album war eine Woche in den Albumcharts und erreichte Platz 2.

