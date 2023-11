Brauchen Senioren eine Fahrtauglichkeitsprüfung? Das sagen Kemptener dazu

Teils hitzig diskutiert wird, ob Fahrtauglichkeitstest für Senioren ab 70 Jahren sinnvoll oder notwendig sind. So sehen Kemptener das umstrittene Thema.

Was in Spanien, Italien oder den Niederlanden schon länger Standard ist, wird momentan auch in Deutschland diskutiert. Sollen sich Führerscheinbesitzer ab einem bestimmen Alter regelmäßigen Fahrtauglichkeitstests unterziehen? Aus der EU-Kommission stammt der Vorschlag, dass Fahrer immer, wenn ein Führerschein verlängert werden muss, eine Selbstauskunft abgeben oder sich einer medizinischen Prüfung unterziehen sollten - wenn es das Mitgliedsland so entscheidet. Nachdem Verkehrsminister Volker Wissing sich gegen eine obligatorische Prüfung für Senioren ab 70 Jahren geäußert hat, haben wir Bürgerinnen und Bürger aus Kempten nach ihrer Meinung gefragt.

Martine Mittelberger, 59, Kempten: "Ich glaube, ich würde es selbst merken, wenn ich fürs Autofahren zu alt werde. Schließlich meinen die 18-Jährigen auch, dass sie am besten fahren können. Dabei passieren besonders in der Altersgruppe der Fahranfänger viele schwere Unfälle."

Georg Fahrenschon, 66, Kempten: "Ich bin gegen zu viel Kontrolle durch den Staat im persönlichen Leben der Bürger. Außerdem bin ich überzeugt, dass ältere Menschen vorsichtiger und langsamer fahren als die jungen Fahranfänger. Deshalb finde ich obligatorische Prüfung für Senioren nicht sinnvoll."



Josef Stuiber, 75, Kempten: "Mit 70 ist es meiner Meinung nach zu spät. Ich bin dafür, dass alle Autofahrer ab 50 Jahren einen einheitlichen Test machen sollten. Wenn sie diesen nicht bestehen, sollten sie ähnlich wie beim TÜV fürs Auto auch nicht mehr fahren dürfen."

Rosa Schuster, 76, Kempten: "Ich fahre selbst nicht mehr viel Auto. Eine Prüfung wäre für manche aber sicher sinnvoll, weil viele im Alter schlechter hören und sehen. Außerdem lässt auch die Reaktionsfähigkeit nach. Dadurch sind viele unsicherer unterwegs."

Jakob Stötter, 69, Kempten: "Ich bin 69 Jahre alt und ich finde, dass eine Prüfung mit 70 zu früh ist. Die Bevölkerung wird immer älter und viele sind auch mit 70 oder 80 Jahren noch fit genug, um Auto zu fahren. Gerade auf dem Land sind viele ältere Menschen auch auf ihr Fahrzeug angewiesen."

Kerim Özdemir, 18, Kempten: "Ich glaube, dass 80-Jährige nicht mehr fahren sollten, Viele sind einfach nicht mehr fit genug. Meine Mutter hatte vor ein paar Wochen einen Unfall, bei dem sie von einem älteren Ehepaar im Auto einfach übersehen wurde. Ältere Menschen haben nicht mehr die gleichen Reaktionszeiten wie jüngere."