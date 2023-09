Führungswechsel beim Alternativen Markt Altusried: Fast hätte er heuer nicht stattfinden können

Sven Brendemühl hat das Amt des Vorsitzenden übernommen, nachdem sich kein Nachfolger fand. Das neue Vorstandsteam freut sich nun auf den 1. und 3. Oktober.

28.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Fast hätte heuer kein Alternativer Markt in Altusried stattgefunden. Aber eben nur fast. Jörg Schilasky, Vorsitzender des Marktvereins, verabschiedete sich nach dem Markt im vergangenen Jahr aus seinem Amt – ebenso Kassenwart, Schriftführer und ein Beisitzer. Von sieben Vorstandsmitgliedern blieben nur noch drei übrig. Zunächst konnten keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger gefunden werden. Doch inzwischen ist das Team wieder vollständig, Sven Brendemühl der neue Vorsitzende. Der Markt findet, wie gehabt, am ersten Sonntag im Oktober und am Tag der deutschen Einheit statt.

Brendemühl hatte sich während der vergangenen Monate mit anderen jungen Menschen auch um ein Jugendparlament in Altusried bemüht und war jüngst zu dessen Vorsitzendem gewählt worden. Der 26-Jährige ist seit 2019 Mitglied im Marktverein. Nachdem Schilasky über die frei werdenden Ämter informiert hatte, konnte er sich vorstellen, das Amt eines Beisitzers zu übernehmen, sagt er. Doch es fand sich kein Anwärter für den Vorsitz. „Das hätte bedeutet, dass dieses Jahr kein Markt stattfinden kann und der Verein sich vielleicht auflöst.“

1984 fand der erste Alternative Markt in Altusried statt

Er sei mit dem Alternativen Markt aufgewachsen, sagt Brendemühl. Also habe er sich Gedanken gemacht – und entschied, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Am 30. September 1984 fand der erste Alternative Markt statt, mit damals etwa 30 Ständen. Heute sind es 160. Etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr vorbei. Der Marktverein existiert seit 2014. (Lesen Sie auch den Kommentar unserer Redakteurin: Alternativer Markt Altusried: Gerade noch gut gegangen!)

Doch auch nach der Vorstandswahl blieben die weiteren drei vakanten Ämter unbesetzt. Mithilfe von Bürgermeister Joachim Konrad hätten dann aber doch noch drei Personen gewonnen werden können: Benjamin Pauler ist neuer Kassenwart, Christina Prinz neue Schriftführerin und Martina Müther neue Beisitzerin. Nach wie vor im Amt sind stellvertretender Vorsitzender Thomas Unterkircher sowie die Beisitzer Monika Sauter und Hermann Dorn. 32 Vereinsmitglieder sind es aktuell.

Vorstand möchte den "Marktring" beibehalten

Wegen der Großbaustelle auf dem Marktplatz führt der Alternative Markt wie im vergangenen Jahr ab dem Gasthof Rössle über die Hauptstraße, die Leutkircher Straße und die Kirchstraße wieder zurück zur Hauptstraße. Diesen „Marktring“ möchte der neue Vorstand gerne beibehalten, denn die Händler sind sehr zufrieden. Weil sich nicht alles in der Kirchstraße staue, könnten diese viel besser mit den Marktbesuchern ins Gespräch kommen, sagt Brendemühl.

Denkbar sei auch, den neuen Marktplatz, sobald er fertiggestellt ist, anders als bisher ins Marktgeschehen einzubinden. „Man könnte ihn als eine Art Biergarten nutzen und dort die Essensstände konzentrieren“, sagt Brendemühl. Möglicherweise auch eine Bühne installieren. „Das wäre meiner Meinung nach eine Bereicherung.“ (Lesen Sie auch: Gerätehaus Hohenrad: Altusried zahlt ein Viertel der Kosten für den Neubau)

Balkonkraftwerk zu gewinnen

Der Alternative Markt Altusried findet am Sonntag, 1., und Dienstag, 3. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Besucher können an der Freilichtbühne parken. Von dort fährt das „Marktbähnle“ in die Poststraße und zurück. Beim Stand des Energieteams der Gemeinde und des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) im Rathaus gibt es ein Balkonkraftwerk zu gewinnen. Ein Marktplan findet sich unter www.alternativermarkt.org