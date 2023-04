Für den Fall der Fälle: Das sind die Notfallpläne Oberallgäuer Gemeinden

Wenn der Strom ausfällt, ist Betzigau gerüstet: Die Gemeinde hat konkrete Pläne in der Schublade. Wie diese aussehen und wie sich andere vorbereiten.

23.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Was, wenn? Die Antwort auf so manche Frage, die so beginnt, liegt in Betzigau nun griffbereit in der Schublade. Das Konzept, in dem „Leuchttürme“ eine wichtige Rolle spielen, befasst sich mit den nötigen Schritten im Falle eines Blackouts, also längerfristigen Stromausfalls. Auch andere Gemeinden und der Landkreis machen sich zu dem Thema Gedanken – dabei geht es auch um ganz konkrete Details.

