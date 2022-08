Autos werden zu bestimmten Zeiten aus dem Kirchenweg verbannt. Das Ziel: Aufenthaltsqualität und Platz für Gastronomie. Wo in Durach Tempo 30 kommt.

04.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Kirchenweg in der Gemeinde Durach wird abends und an Wochenenden für Autos gesperrt, gleichzeitig wird der Außengastronomie dort mehr Platz eingeräumt. Das hat der Gemeinderat beschlossen, um mehr Aufenthaltsqualität an dem Platz zu schaffen. Auch andere Punkte aus dem Mobilitätskonzept werden jetzt umgesetzt.

