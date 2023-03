Ikea, Decathlon oder "Sportwelt": Wie geht es mit dem Galeria-Gebäude in Kempten weiter?

In Kempten fallen weitere Firmennamen, die in das Galeria-Gebäude einziehen könnten. Nicht alle möglichen Konzepte finden Zuspruch.

Das angekündigte Aus der Galeria-Kaufhof-Filiale in Kempten kam zwar nicht völlig überraschend, die Nachricht hat dennoch für große Bestürzung gesorgt. Wie geht es jetzt weiter? Was ist aktuell bekannt? Was tut die Stadt gegen den drohenden Leerstand? Eine Übersicht:

Wie groß ist die Chance, dass Galeria doch in Kempten bleibt?

„Der Erhalt sollte im Vordergrund stehen“, machte Joachim Saukel (Freie Wähler-ÜP), Beauftragter für Stadtmarketing des Stadtrats, während einer Sitzung deutlich. Das forderten jüngst auch Galeria-Beschäftigte bei einem Streik – sie hoffen auf ein Einlenken der Eigentümer, die Miete zu senken. Doch sowohl Saukel als auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle bezeichnen die Chance, dass das Warenhaus am nördlichen Ende der Kemptener Fußgängerzone nicht wie angekündigt Ende Januar 2024 schließt, letztlich als gering.

Welche künftigen Nutzungen für das Galeria-Gebäude stehen aktuell im Raum?

Der Oberallgäuer Marc Wenz will zusammen mit Unterstützern in dem Gebäude eine Sportwelt einrichten (mehr dazu hier). Sein Konzept beinhaltet ein Fitnessstudio, eine Soccer-Halle, eine Sportsbar sowie den Verkauf von Sport-Textilien. Eine Reihe von Galeria-Filialen will die Modekette „Aachener“ übernehmen, ob darunter auch Kempten fällt, ist bislang nicht bekannt.

Auch die Sportartikel-Kette Decathlon und das Möbel-Unternehmen Ikea seien als künftige Mieter im Gespräch, sagte Saukel im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing. „Ich glaube, dass vieles möglich wäre.“ Während er das Konzept der Sportwelt als reines Marketing bewerte, kann sich Saukel eher eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und womöglich der Stadtbibliothek vorstellen. „Alles ist offen“, sagte Kiechle zuletzt. Daran hat sich nichts geändert – man sei „weit entfernt von realistischen Lösungen“ war nun im Beirat seine Aussage.

Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl berichtete auf Anfrage von mehreren Interessenten, die sich zunächst unverbindlich bei der Stadt gemeldet hätten. Aber auch er betonte: „Was mit der Immobilie passieren soll – da sind noch alle Wege offen.“

Welchen Einfluss hat die Stadt Kempten?

Kiechle berichtete von intensiven Gesprächen, unter anderem mit den Eigentümern. Das Gebäude am nördlichen Ende der Kemptener Innenstadt gehört der Lupintha GmbH mit Sitz in Luxemburg und anderen. Der OB spricht von einer „komplizierten Eigentümerstruktur“, es gäbe „andere, leichtere Gesprächspartner“. Die Stadt könne den Prozess lediglich begleiten – eben Gespräche führen und vermitteln. Dass die Stadt das Gebäude kauft, sei finanziell nicht darstellbar. Zudem stünden selbst nach einem Kauf wohl noch teure Investitionen für die Ertüchtigung des Hauses an. Das könnte Sie auch interessieren: Einkaufen in Kempten - ein Wettbewerb soll Leerstand in der Innenstadt verhindern.

Decathlon hatte sich bereits für Kempten interessiert. Finden mit der Sportartikel-Kette aktuell Gespräche statt?

„Decathlon war interessiert am Fenepark“, antwortete Schießl auf die Frage nach dem Unternehmen. „Natürlich kommt so jemand prinzipiell in Betracht. Wir gehen aktiv auch auf mögliche andere Mieter zu, die größere Flächen bespielen.“ Namen wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Die Stadt sei auch mit Einzelhandelsverbänden in Kontakt, welche Firmen für Kempten infrage kommen.

Wann rechnet die Stadt Kempten mit einer Lösung?

Einen Zeitplan gebe es nicht, sagt Schießl. Derzeit gehe es darum, Informationen zu sammeln und auszuloten, was möglich ist. Kiechle sprach von einer „intensiven Phase“: „Die nächsten Wochen und Monate werden wichtig.“ Dass das Gebäude künftig leerstehe, sei das Schlimmste, was passieren könne, mahnte Saukel. „Die Gefahr ist gar nicht so klein, aber das ist nicht unser Ziel“, antwortete Kiechle.

Wie äußern sich die Eigentümer des Galeria-Gebäudes?

Anfragen unserer Redaktion, welche Pläne Lupintha hat, blieben bislang unbeantwortet. Wie berichtet, ist ein Kemptener Makler mit dem Verkauf der Immobilie betraut.

