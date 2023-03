„Wir haben bald nichts mehr in Kempten“: Stimmen und Reaktionen zur Galeria-Schließung

Galeria Karstadt Kaufhof schließt über 50 Kaufhäuser in Deutschland. Betroffen ist auch die Galeria-Filiale in Kempten. Das sagen Kundinnen und Kunden.

13.03.2023 | Stand: 16:43 Uhr

Am Montag hat der Gesamtbetriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof bekanntgegeben, dass die Warenhauskette 52 der noch verbliebenen 129 Filialen schließen wird. Betroffen von der Schließung ist auch das Kaufhaus in Kempten. Die Galeria-Filiale in der Innenstadt wird Ende Januar 2024 schließen.

Das sagen Menschen am Montagnachmittag in der Kemptener Innenstadt, viele von ihnen waren gerade auf dem Weg ins Geschäft, Schilder am Eingang wiesen darauf hin, dass Galeria an diesem Tag wegen einer Mitarbeiterversammlung geschlossen bleibt.

Galeria-Filiale in Kempten schließt 2024 - das sagen Kundinnen und Kunden