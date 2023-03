"Schmerz und Fassungslosigkeit zeigen": Rund 50 Galeria-Mitarbeiter streiken in Kempten

Vor der Kemptener Galeria-Filiale demonstrieren am Montag rund 50 Beschäftigte. Auch Oberbürgermeister Kiechle und viele Kunden sind vor Ort. Die Bilder.

23.03.2023 | Stand: 14:48 Uhr

Fassungslos und bestürzt, aber mit Kampfgeist zeigten sich etwa 50 Beschäftigte von Galeria Kaufhof: Am Donnerstagmorgen versammelten sich sie vor dem Eingang des Geschäfts zur von Verdi organisierten Demo.

Mitarbeitende halten Demo vor Galeria Kaufhof in Kempten ab

Noch immer könne sie das Ende der Kemptener Filiale nicht wahrhaben, sagte etwa Sabine Stölzle. Seit 1986 ist die 59-Jährige in dem Kaufhaus tätig, das im Januar kommenden Jahres für immer schließen soll. Stölzle sagt: „In meinem Kopf herrscht nur Leere. Mit irgendwelchen Plänen für danach, kann ich mich noch nicht befassen.“

So gehe es vielen langjährigen Mitarbeitenden, sagte die 23-jährige Magdalena Rudnicka. Sie arbeitet seit 2019 bei Galeria Kaufhof im Verkauf. „Wir halten auch jetzt zusammen und das zeigen wir. Wir sind ein super Team“, sagte sie. Auch Freunde, Familie, Kundinnen und Kunden sowie frühere Mitarbeitende waren bei der Aktion vor Ort.

Die Miete sei der entscheidende Faktor, noch wollen die Beschäftigten die Hoffnung nicht verlieren, sagt Betriebsrats-Vorsitzender Ewald Köpf. Bild: Martina Diemand

Sie wolle Solidarität zeigen, nannte etwa Karin Goeppert als Grund, denn: „Ein Kaufhaus ist sehr wohl zeitgemäß und wird gebraucht.“

Manuela Schuster, 65 Jahre alt, die regelmäßig bei Galeria Kaufhof einkauft, sagte: „Es ist übel, dass die Belegschaft so lange zurückstecken musste und jetzt alles umsonst war.“

Hoffnung bleibt bei Galeria-Beschäftigten, Oberbürgermeister Kiechle will sich einsetzen

Ganz so hoffnungslos will sich zumindest der Betriebsrat des Standorts in Kempten noch nicht zeigen. Es gebe noch Möglichkeiten, „doch es ist schnelles Handeln gefordert“, sagte Vorsitzender Ewald Köpf. Der entscheidende Faktor sei die Miete. Denn diese sei in Kempten höher als an anderen Standorten des Unternehmens. Köpf sagte: „Die Zahlen in Kempten sind stimmig, wir haben nichts falsch gemacht.“ Mehr als 1500 Bürgerinnen und Bürger hätten bereits für den Fortbestand der Filiale unterschrieben, auch hoffe Köpf auf weitere Unterstützung durch die Stadt.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagte bei der Kundgebung: „Wir brauchen diesen Magneten für unsere Innenstadt. Doch ehrlich gesagt stehen die Chancen stehen nicht gut.“ Er wolle sich aber einsetzen.

