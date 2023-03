Verdi ruft zu Aktionen für Erhalt von Galeria Kaufhof in Kempten auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Aktionen vor der Galeria Kaufhof Filiale in Kempten auf. Der Standort soll geschlossen werden, das möchte Verdi verhindern.

16.03.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof in Kempten dazu auf, für den Erhalt der Filiale zu kämpfen. Verdi plant eine Aktion mit anschließender Kundgebung am Donnerstag, 23. März vor der Filiale in Kempten. Dabei ist folgender Ablauf geplant:

8 Uhr Treffpunkt aller Teilnehmenden vor der Filiale in Kempten

8.30 Uhr Kundgebung mit Beschäftigten, Gästen und Bürgerinnen und Bürgern

Unterschriftensammlung für den Erhalt der Filiale in Kempten

Verdi teilt mit, dass die geplante Schließung von bundesweit 52 Galeria Karstadt Kaufhof Filialen ein "harter Schlag ins Gesicht" sei. "Wir haben bis zuletzt gehofft und mitgefühlt, dass die Filiale in Kempten nicht betroffen ist", sagt Manuela Karn von Verdi.

Galeria Kaufhof in Kempten wird geschlossen - Verdi ruft Politik zu Kundgebung auf

Gemeinsam müssten alle erforderlichen Anstrengungen unternommen werden, um für die Beschäftigten und die Stadt Kempten das Beste aus der Situation herauszuholen, teilt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit. Dazu fordert Verdi auch lokale Politikerinnen und Politiker auf, an der Kundgebung teilzunehmen und sich so für den Erhalt des Standortes Kempten einzusetzen.

Wenn es zur Schließung der Filiale kommt, hat sich bereits ein Interessent für die Immobilie gefunden. Dieser Oberallgäuer Unternehmer hat einen Plan.