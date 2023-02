Galerie Kunstreich Kempten: Chaos und Ordnung von Sarah Klüpfel

Die Kemptener Malerin Sarah Klüpfel treibt in der Galerie Kunstreich in Kempten Gegensätzliches um. "Chaos und Ordnung" heißt ihre erste Solo-Ausstellung.

Zwei extrem gegensätzliche Ansätze kennzeichnen die Kunst von Sarah Klüpfel. Sie bewegt sich zwischen höchster Kontrolle und maximaler Freiheit. Bilder mit klaren Formen und harten Kanten wechseln mit frei zerlaufenden, amorphen Geweben. Der Titel ihrer Ausstellung „Chaos und Ordnung“ spiegelt diese Bandbreite wider. In der Galerie Kunstreich (Schützenstraße 7) zeigt die 32-Jährige ihre Werke erstmals in einer Soloschau.

Inspirieren lässt sich die Kemptenerin von der „Hard Edge“-Malerei und der „Op Art“. Scharfkantig abgegrenzte, klar definierte Farbflächen stoßen aufeinander. Sarah Klüpfel stimmt geometrische Formen mit großer Sensibilität für reine Farbwerte aufeinander ab. Es dominieren Kreismuster in spannungsvollen Farbkombinationen, die sie im Gewölbe der Galerie effektvoll auch mit Schwarzlicht in Szene zu setzen weiß.

„Ohne das Malen würde die Last der Welt viel schwerer wiegen“, sagt Sarah Klüpfel.

In anderen Bildern lösen sich die festen, scharf umrissenen Formen auf. Das macht die zweite Seite ihrer Kunst aus. Dann entstehen naturhafte, nicht gelenkte Gebilde mit feinen Farbverläufen, Schlieren und unkontrollierten Fließbewegungen. Solche Effekte erreicht sie mit Silikonöl, einem Fließmedium, das mit der Farbe auf die Leinwand aufgebracht wird. Diese Pouring-Technik, bei der zufällige Marmorierungen entstehen, ist gerade stark im Trend. Für Klüpfel bedeutet sie, die Kontrolle abgeben zu können. Manchmal müsse man loslassen und die Farbe einfach fließen lassen, sagt sie. Das Endergebnis spiele eine Rolle, aber viel wichtiger sei ihr der Prozess im kreativen Umgang mit Farbe. Das helfe ihr, zur Ruhe zu kommen, den Kopf frei zu halten und innere Balance und Ausgeglichenheit zu finden. „Ohne das Malen würde die Last der Welt viel schwerer wiegen.“ Sie versteht es auch, beide Ansätze zu verbinden. Dann finden sich Augen, Krakenarme oder digital vereinfachte Galaxien vor fließenden oder geometrisierten Hintergründen.

Sarah Klüpfel stellt in der Kemptener Galerie Kunstreich aus. Hier ist sie vor ihrerm Werk "Davy Jones" zu sehen. Bild: Harald Holstein

2018 kehrte Sarah Klüpfel in ihre Allgäuer Heimat zurück. Sie ist die Enkelin von Dieter Klüpfel, der auf der Bühne in Altusried oft als Boandlkramer zu erleben war. Auch sie hatte einen Auftritt im Brandner Kasper – 1996 als Engel. Im Leistungskurs Kunst am Allgäu-Gymnasium entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Kunst. In Würzburg und München studierte sie Anglistik und Literaturwissenschaft. Nach Berufserfahrungen in der Organisation von Großveranstaltungen ist sie für die Koordination von dualen Studien an der Hochschule zuständig.

Der Musiker Jan Hücker liefert musikalische Experimente, denen sich Sarah Klüpfel beim Malen aussetzt.

Seit sie wieder in Kempten lebt, hat sie sich in die Malerei vertieft. Mit ihrem Lebensgefährten Jan Hücker teilt sie sich ein Studio. Der Musiker und Komponist liefert musikalische Experimente, denen sich Sarah Klüpfel auch beim Malen aussetzt. Um ihr „Studiofeeling“ auch in die Ausstellung zu bringen, spielte Hücker bei der Vernissage seine Musik mit Gitarre, Synthesizer, Tablas und Handpan. Die Malerin lässt sich nicht nur von der regen Community der „Pouring Painter“ inspirieren; sie teilt ihre Werke auch auf Instagram (sarita.julita).

Öffnungszeiten: Zu sehen bei freiem Eintritt bis 26. März (Dienstag 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr).