Gangster-Rap: Besuch beim Hiphop-Workshop im Gefängnis

Nach Zwischenfällen organisiert die JVA Kempten einen Hiphop-Workshop, um Gefangenen neue Perspektiven zu eröffnen. Es geht auch darum, mit Gefühlen umzugehen.

01.12.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Die zuvor unter den Tischen nervös wippenden Beine verfallen plötzlich in den gleichen Rhythmus: Musik tönt aus den Boxen; Danny Fresh beginnt seinen Soundcheck. Hiphop-Beats fluten den Raum im Kemptener Gefängnis, die ersten Strafgefangenen beginnen mit den Köpfen zu nicken. Ihnen ist anzusehen: Was hier geschieht, finden sie cool. Und das ist wichtig. Denn in dem Rap-Workshop geht es zwar vordergründig um Musik. Tatsächlich aber um etwas ganz anderes.

