Gartenhütte in Haldenwang aufgebrochen - Polizei sucht nach Tätern

Die Besitzerin bemerkte den Aufbruch ihrer Gartenhütte, die Am Forsthaus in Haldenwang steht. Wann und wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar.

04.03.2021 | Stand: 13:26 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben im vergangenen Monat eine Gartenhütte in Haldenwang aufgebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 25. Januar und dem 6. Februar 2021.

Einbrecher nahmen nichts aus Gartenhütte in Haldenwang mit

Die Besitzerin bemerkte den Aufbruch ihrer Hütte, die Am Forsthaus in Haldenwang steht. Aus der Hütte wurde aber offenbar nichts entwendet. Allerdings entstand an dem Häuschen selbst ein Schaden von rund 600 Euro.

Die Polizei Kempten bittet um Hinweise

Die Polizei Kempten bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall und möglichen Tätern. Diese können telefonisch unter 0831/99092140 eingereicht werden.

Lesen Sie auch: Polizei deckt erneut Hundeschmuggel an Grenze bei Selb auf