Der Hirsch in Krugzell schließt Ende November. Als Grund nennt Pächter Malte Kampmann Personalmangel. Wie es mit den Theater-Aufführungen weitergeht.

13.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Gasthaus Hirsch in Krugzell ist nicht nur eine Dorfwirtschaft. Durch eine Kooperation mit dem Theater in Kempten hat es auch jenseits der Gemeinde Altusried an Bedeutung gewonnen. Doch Pächter Malte Kampmann schließt den Betrieb zum 1. Dezember. Grund ist vor allem das fehlende Personal. Wer gern im Hirsch zu Gast war, darf sich aber freuen: Ein Nachfolger steht bereits fest.

