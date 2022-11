Die Geburtenziffer im Oberallgäu lag 2021 so hoch wie zuletzt 1972. Was sagt die Zahl konkret aus – und welche Folgen hat ihr Anstieg für Kitas und Schulen?

04.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In Bayern lag die Zahl der Kinder pro Frau 2021 so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Diese Geburtenziffer (siehe Infokasten) war im Landkreis Oberallgäu sogar besonders hoch. Doch was bedeutet das – zum Beispiel für Kitas und Schulen? Eine Spurensuche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.