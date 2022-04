Gechlorte Minikrebse: Auslaufendes Chlorwasser im Freibad Seltmans schadet Lebensraum darunter

Um die drei Millionen Liter Chlorwasser gingen 2021 verloren. Obwohl es sich schnell verdünnt, fordert das Wasserwirtschaftsamt, den Missstand zu beheben.

16.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

3185 Kubikmeter gechlortes Wasser musste das Freibad Seltmans vergangenes Jahr in sein Becken nachfüllen. Das sind umgerechnet über drei Millionen Liter, die entweder verdunsteten, über den Beckenrand schwappten oder durch marode Rohre und das undichte Becken im Boden versickerten. Wie gefährlich ist das für das Grundwasser und die Lebewesen im Untergrund? Die Redaktion hakte beim Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA) nach. Dort zeigt man sich nicht begeistert. „Uns liegt daran, dass der Missstand schnellstmöglich behoben wird“, sagt Abteilungsleiter Martin Adler.

Martin Adler Bild: Wasserwirtschaftsamt Kempten/Walter Bachmann

Nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes hat das Chlorwasser schädlichen Einfluss auf die Bodenlebewesen und die Grundwasserfauna. In den tieferen Schichten gebe es unter anderem Bakterien, die für das Grundwasser eine „nicht zu unterschätzende Reinigungsfunktion“ leisteten, sagt Adler. Auch im Grundwasser selbst lebten Kleinststiere wie etwa Mini-Wasserkrebse. Dazu kommen beispielsweise Einzeller und Würmer, die sich auf das Leben in völliger Dunkelheit und Nahrungsarmut spezialisiert haben. „Das ist eine eigene Welt“, sagt Adler. (Lesen Sie auch: 3 Millionen Liter Chlorwasser versickert: Freibad Seltmanns auf der Kippe)

Wasserwirtschaftsamt: Es geht um ein Glas Wasser pro Sekunde

Der auch für Weitnau zuständige Abteilungsleiter geht davon aus, dass auslaufendes Chlorwasser eben diese Welt schwächt, allerdings in erster Linie lokal, also vor allem unter dem Freibad. Unnötig Panik schüren will er nicht. Denn das auslaufende Wasser werde schnell verdünnt. Rechnet Adler etwa 3000 Kubikmeter Wasser auf ein halbes Jahr Freibad-Saison um, gehe es um höchstens ein Glas Wasser pro Sekunde. Im Grundwasser-Begleitstrom der Weitnauer Argen fließe 100- oder 200-fach mehr Wasser, schätzt Adler.

Zudem hänge auch einiges davon ab, wie reaktiv, also wirksam das Chlor noch ist. Denn so, wie es im Schwimmbadwasser Keime und Bakterien zersetzt, so verliert es dabei eben auch seine Wirkung. Frisch gechlortes Wasser, das schon auf dem Weg zum Becken aus undichten Rohren ausläuft, wäre also ein größeres Problem, als Chlorwasser, das später aus dem Becken versickert, wo es seine Arbeit schon teilweise oder weitgehend getan hat. Und Bäder könnten auch je nach Besucherandrang steuern, ob und wie stark das Wasser gechlort wird. (Lesen Sie auch: Ideen für Dorferneuerung in Weitnau)

Austausch mit Gemeinde und Landratsamt geplant

Dennoch könne das Wasserwirtschaftsamt es nicht als Dauerzustand hinnehmen, wenn solche Stoffe ins Grundwasser eingeleitet werden. Wie es weitergeht? Man werde sich mit der Gemeinde und dem Landratsamt austauschen, sagt Adler. Frage sei auch, wie stark das Wasser überhaupt noch gechlort werden müsse, wenn eh so viel versickert.

Lesen Sie auch

3 Millionen Liter Chlorwasser versickert: Freibad Seltmans auf der Kippe Freizeitangebot im Oberallgäu

Wird Chlor nicht sogar für die Trinkwasserreinigung eingesetzt? Ja, an einer Handvoll kleiner und mittelgroßer Anlagen im Oberallgäu, bestätigt Dr. Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamts. Zudem erfolgten auch immer wieder mal Not-Chlorungen, um zum Beispiel einmalig ein gesamtes Leitungsnetz zu desinfizieren.

Dr. Ludwig Walters Bild: Ulrich Weigel

Gesundheitsamt: Niedrige Grenzwerte für Chlor

Der Unterschied zum Frei- oder Hallenbad ist die verwendete Chlormenge. Für Trinkwasser gebe es sehr niedrige Grenzwerte, damit Menschen auch bei dauerhaftem Konsum keinen Schaden erleiden könnten, sagt der Mediziner. Gerade in der Landwirtschaft sei gechlortes Wasser dennoch schwierig, weil es Tier häufig dennoch nicht trinken wollten. (Lesen Sie auch: Freibad Seltmans: Mehr Wünsche als Geld?)

Häufiger setzen die Betreiber von Trinkwasseranlagen daher laut Walters auf eine UV-Bestrahlung, denn da wird dem Wasser nichts zugesetzt. Und auch der Umgang mit einer solchen UV-Anlage sei weit simpler als mit Chlor, wo es mehr Mess- und Wartungsarbeiten gebe.