"Gefahren einer zunehmenden Radikalisierung": Zwei Kemptener AfD-Stadträte treten aus der Partei aus

Einer von ihnen ist Thomas Senftleben, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands. Auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz spielt bei dem Austritt eine Rolle.

10.03.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Die beiden Kemptener AfD-Stadträte Thomas Senftleben und sein Ehemann Christian Kaser sind eigenen Angaben nach heute mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgetreten. In einer Pressemitteilung begründet Senftleben die Entscheidung mit den "Gefahren einer zunehmenden Radikalisierung" der AfD.

"Aus Selbstachtung und Verantwortungsbewusstsein" treten Senftleben und Kaser aus der AfD aus

Senftleben legt zugleich seinen Posten als Vorsitzender des Kreisverbands Kempten-Oberallgäu nieder. "Dieser Schritt erfolgt nach sehr langer und sehr reiflicher Überlegung und in der sicheren Gewissheit, dass er notwendig und richtig ist", schreibt er. Der Parteitag in Greding im vergangenen Jahr habe gezeigt, wie stark der "Flügel" in Bayern agiere.

"Große Teile der Partei und mit ihr etliche ihrer führenden Vertreter haben sich für einen immer radikaleren, nicht nur sprachlich enthemmten Kurs, für politische Positionen und verbale Entscheidungen entschieden, die die Partei in vollständige Isolation und immer weiter an den politischen Rand treibt", heißt es weiter. Senftleben und Kaser könnten diesen Kurs "aus Selbstachtung und Verantwortungsbewusstsein" nicht weiter mittragen. Das Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts Köln habe die Entscheidung "nur noch unterstrichen" Demnach darf der Verfassungsschutz die gesamte AfD beobachten.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.