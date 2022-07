Um an heißen Tagen große Kaufhäuser herunterzukühlen, ist viel Energie nötig. Das treibt auch die Stromkosten in die Höhe. Nun gibt es eine Idee für Kempten.

22.07.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Auch in den nächsten Tagen soll es weiter heiß bleiben. Um den Kundinnen und Kunden trotzdem einen möglichst schweißfreien Einkaufsbummel zu ermöglichen, kühlen Klimaanlagen die Sommerluft in Geschäften und Läden stark herunter. Insbesondere in großen Kaufhäusern kostet das viel Energie – und damit auch Geld. Könnte hierbei der Schlangenbach Abhilfe schaffen?

