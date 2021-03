Gegen ein Frauenbild, das nicht der Realität entspricht

Elisabeth Villgradter-Linke engagierte sich als erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempten. Was Frauen damals bewegte und was erreicht wurde.

05.03.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Es war eine Zeit, in der es keine Mittagsbetreuung an Schulen gab, in der Betreuungsplätze für Kinder rar waren. Eine Zeit, in der sich berufstätige Frauen vor Probleme gestellt sahen, Alleinerziehende auf wenig Hilfen bauen konnten. Eine Zeit eben mit einem „Frauenbild, das der Realität nicht mehr entsprach“. Elisabeth Villgradter-Linke kann sich gut an diese Zeit erinnern. Es war ihr Beruf, für Frauen Möglichkeiten zu schaffen, Familie und Arbeit zu vereinbaren. Denn Elisabeth Villgradter-Linke war die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. (Hier lesen Sie: Frauen-Aktionstage online: Ein Mann ist keine Altersvorsorge)