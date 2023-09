Gerhard Dambeck erhält überraschenden Besuch zum 80. Geburtstag

Dem erfahrenen Juristen und Skirechtler Gerhard Dambeck gefallen Kunst und Kultur in Salzburg. Eine Gratulantin stand am Geburtstag unerwartet im Hotel.

21.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Recht und Sicherheit, das sind für Gerhard Dambeck aus Kempten zwei Begriffe, die ihn schon sein ganzes Leben lang begleiten. Er studierte Jura in Regensburg und Augsburg, München und Würzburg. Dann war er Staatsanwalt und Richter in Kempten sowie am Oberlandesgericht München, Amtsgerichtsdirektor erst in Lindau und dann bis 2006 in Kempten. Der Jurist gilt bis heute als der Skirechtsexperte im Alpenraum, seine Bücher sind Standardwerke der Rechtsprechung geworden. Jetzt feierte er zusammen mit seiner Frau Inge seinen 80. Geburtstag – mit Überraschung.

