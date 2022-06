Gesperrte Außerfernbahn: Angekündigte Arbeiten sind ausgefallen

Eigentlich sollten Gleise der gesperrten Außerfernbahn instandgesetzt werden. Doch dafür war es unter anderem zu heiß. Trotzdem sollen bald wieder Züge fahren.

28.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die für zuletzt angekündigten Arbeiten am Gleisbett der gesperrten Außerfernbahn sind ausgefallen. Das bestätigt die Bahn auf Nachfrage der Redaktion. Der Zugverkehr auf der wiederholt gesperrten Strecke soll dennoch am 4. Juli wieder aufgenommen werden.

Warum die Bahnübergänge der gesperrte Strecke zuletzt im Bereich Bodelsberg (Durach) gesperrt werden sollten, wollte die Bahn jüngst nicht beantworten. Nun bestätigt sie, dass „Stopfarbeiten“ (siehe unten) geplant gewesen seien. Allerdings haben diese aufgrund der hohen Temperaturen und einer ausgefallenen Maschinen nicht durchgeführt werden können. Bereits während des gesamten Winters hatte die Witterung Reparaturen an der Strecke verhindert: Seinerzeit war es der Schnee. Die Strecke blieb in der Folge während des gesamten Winters gesperrt.

Außerfernbahn nach Problemen an den Gleisen gesperrt - wann fahren wieder Züge?

So weit soll es diesmal nicht kommen. Denn die ausgefallenen Stopfarbeiten seien lediglich „präventiv“ gedacht gewesen, heißt es von der Bahn. Zur Frage, warum die Gleise auf der Strecke nicht liegen, wie sie sollen, liefen nach wie vor Gutachten, deren Ergebnisse die Bahn abwarten will, bevor sie sich weiter über mögliche Ursachen äußert. Gleichzeitig ist die Rede von bereits umgesetzten „Gegenmaßnahmen“, die den Verschleiß an den Zugachsen reduzieren sollen. Zudem würden Fahrzeuge instandgesetzt.

Sperrung auf der Außerfernbahn: Stopfarbeiten - Darum geht es

Und was sind nun die oft zitierten „Stopfarbeiten“? Laut einer Bahnsprecherin handelt es sich dabei um eine Methode, um Gleise mit Schotteroberbau instandzuhalten. Dabei werden falsch liegende Schienen angehoben und mit Schotter unterfüttert. Früher geschah das händisch, heute maschinell. Erste Patente hierzu stammen von 1953. Moderne Stopfmaschinen arbeiten, während sie sich kontinuierlich mit 500 bis 1000 Meter pro Stunde fortbewegen und dabei auch Bereiche von Weichen und Kreuzungen bearbeiten.

