Oberbürgermeister Kiechle spricht von Leuchtturmprojekt für Kempten. Familie Heigl reagiert auf die wachsende Nachfrage. Zwei Jahre Bauzeit geplant.

13.06.2021 | Stand: 19:45 Uhr

An der Robert-Weixler-Straße entsteht ein Gesundheitszentrum und Seniorenwohnen für Geistliche. Jetzt legte die Familie Heigl den Grundstein für das Projekt gegenüber dem Klinikum Allgäu. Sechs Jahre lang wurde daran geplant und in zwei Jahren soll es in Betrieb gehen. Oberbürgermeister Thomas Kiechle spricht von einem Leuchtturmprojekt für die Stadt: „Der ganzheitliche Ansatz ist ein Mehrwert für die Bürger.“ (Hier lesen Sie: Solarpflicht für Neubauten? „Lieber Anreize als Verordnungswut“)