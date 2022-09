Gibt es bald einen Slackline-Park in Kleinweiler-Hofen?

Die Gemeinde würde 2000 Euro für das TSV-Projekt in Kleinweiler-Hofen zuschießen. Anlage soll für jeden zugänglich sein. Endgültige Entscheidung steht noch aus.

Der TSV Kleinweiler-Hofen plant eine Slackline-Anlage. Der Bauausschuss der Gemeinde hat jüngst einstimmig beschlossen, die Investition von etwa 10.000 Euro mit 2000 Euro zu unterstützen.

Ein Slackline-Park in Kleinweiler-Hofen (Weitnau)? Der TSV hat noch nicht endgültig entschieden

Slacklines sind Textilbänder, die zwischen zwei Fixpunkten gespannt werden, um darauf zu balancieren. Die Anlage soll an der Dorfhalle in Kleinweiler entstehen. Laut Martin Fink vom TSV sind stabile Pfosten geplant, die in Form eines Fünfecks angeordnet werden und ermöglichen, verschieden hohe und lange Slacklines zu spannen.

Die angedachte Slackline-Anlage in Kleinweiler-Hofen soll für jeden zugänglich sein

Die Anlage soll frei zugänglich sein. Jeder Interessierte könne somit seine eigene Slackline mitbringen und eigenständig üben. Der TSV Kleinweiler plant seinerseits ein begleitendes Trainingsprogramm und möchte auch einige „Leih-Lines“ vorhalten.

Die aus dem Westallgäu stammende Firma Hochkant, die sich auf die Gestaltung und den Bau von Freizeitanlagen spezialisiert hat, soll den Auftrag nach dem finalen Entscheid des Vereinsvorstandes dann möglichst rasch umsetzen.

