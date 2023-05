Gibt es eine neue Chance für die Kemptener Surfwelle?

2014 entschied sich der Kemptener Rat gegen eine Surfwelle. Andere Städte in Bayern setzen solche Projekte nun um – oft zur Freude von Touristen und Sportlern.

10.05.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Eine „stehende Welle“ war der Traum der Iller-Surfer. Statt an Seilen am Illersteg hängend, sollte eine Schwelle im Flussbett dem Wasser zusätzlichen Schwung und den Sportlerinnen und Sportlern so reichlich Widerstand zum Wellenreiten geben. Doch der Stadtrat lehnte das Vorhaben 2014 ab. In München gibt es seit Jahrzehnten die beliebte Eisbachwelle, Augsburg und Nürnberg brachten mittlerweile ähnliche Projekte auf die Bahn – Ministerpräsident Markus Söder spricht von der bayerischen „Copacabana“. Ob Kempten seine Chance verpasst hat? Surfer Joachim Schrade, der sich in der Vergangenheit maßgeblich für das Vorhaben einsetzte, sagt: „In unseren Köpfen existiert diese Idee immer noch.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.