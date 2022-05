Gottesdienst 2.0: PG Kempten West bringt eine App heraus

Nicht nur die Pfarreiengemeinschaft Kempten West, auch das evangelische Dekanat nutzt die Digitalisierung für sich. Welche Vorteile Gläubige davon haben.

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Kempten West setzt auf Digitalisierung. Jüngst hat sie von Valentin Schlattinger eine eigene kostenlose App für ihre Mitglieder entwickeln lassen. Auch die evangelische Seite der Stadt präsentiert sich modern und bettet Termine in eine bayernweite App ein. Die Pfarreiengemeinschaft Kempten Ost will sich dagegen nicht zum Thema äußern.

„In unserer App finden Gemeindemitglieder Termine von Gottesdiensten, Gesprächsstunden und Beichtgelegenheiten unserer vier Pfarreien“, sagt Schlattinger, der die App namens PG Kempten-West ehrenamtlich entwickelt hat. Knapp 80 Stunden hat der Software-Entwickler dazu gebraucht. „Es war einfach Zeit, einen Schritt in die Zukunft zu gehen. Das habe ich gern gemacht“, sagt der 30-Jährige.

App-Entwickler Valentin Schlattinger hat starke Bindung zur Pfarreiengemeinschaft

Inzwischen lebt Schlattinger zwar aus beruflichen Gründen in Zürich, aufgewachsen ist er aber in Kempten. Von Kindesbeinen an engagierte er sich in der Pfarreiengemeinschaft Kempten West und saß bis zu seinem Umzug im Pfarrgemeinderat. „Ich habe eine starke Bindung. Deswegen war mir gleich klar, dass ich übernehme, als der Pfarrgemeinderat sich eine App wünschte“, sagt Schlattinger. (Lesen Sie auch: Ideen für die Burghalde: Gastronomie, Barrierefreiheit und eine Außenstelle der Stadtbibliothek)

Eine Besonderheit der App, auf die Schlattinger großen Wert legt: Gläubige können die Termine auch nach einer der vier Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft (St. Hedwig, St. Franziskus, St. Michael und Heiligkreuz) filtern und den Eintrag in den eigenen Terminkalender herunterladen. Zudem ist es möglich, sich benachrichtigen zu lassen, wenn neue Termine online gestellt werden.

App für Gläubige in Kempten: Neuigkeiten können abgerufen werden

„Außerdem war uns wichtig, dass auch Neuigkeiten unserer Pfarreien integriert werden“, sagt Schlattinger. Bisher sei die Software zwar erst knapp 40 Mal installiert worden. „Aber das wird schon noch. Sie ist ja noch ganz neu“, ist sich Schlattinger sicher. (Lesen Sie auch: Die Villa Düwell in Kempten ist bald wieder bewohnt)

Auch der Kemptener Dekan Jörg Dittmar glaubt an die Notwendigkeit der Digitalisierung: „Es ist wichtig, dass die Kirche online geht. Es nutzen ja fast alle ihr Smartphone auf der Suche nach Informationen.“ Bereits seit rund zehn Jahren lässt er die Termine seines Dekanats in die kostenlose App mit dem Namen Evangelische Termine eintragen. In der bayernweiten Software sind neben Gottesdiensten unter anderem auch Gesprächsangebote, Krabbelgruppen und Konzerte eingetragen.

Wanderungen mit evangelischem Hintergrund

Weiter kooperiert das Dekanat mit der App Komoot, einer Handysoftware, die das Planen von Wanderungen oder anderen Sportausflügen mit Tourenvorschlägen erleichtert. 33 von ihnen ließ das Dekanat inzwischen anlegen – natürlich mit evangelischem Hintergrund.

Inwieweit sich die katholische Pfarreiengemeinschaft Kempten Ost um das Thema Digitalisierung bemüht, bleibt offen. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilten die Verantwortliche mit, sich nicht zum Thema äußern zu wollen.

