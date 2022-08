Gotthard Eggensperger: Milchmann Tewje war seine Paraderolle

Nachruf: Gotthard Eggensperger ist 89-jährig gestorben. Er war ein Urgestein des Altusrieder Theaterspiels, trat auf Freilichtbühne und im Theaterkästle auf.

2007 stand auf der Altusrieder Freilichtbühne das Musical „Anatevka“ auf dem Programm. In der Hauptrolle des Milchmanns Tewje: Gotthard Eggensperger, der die Rolle zuvor schon im Theaterkästle erfolgreich gegeben hatte. Doch der damals 74-Jährige brach sich kurz vor der Premiere den linken Arm. Der leidenschaftliche Theaterspieler ließ sich davon aber nicht aus der Bahn werfen und gab seine Paraderolle mit Manschette. Was er an der Figur Tewje liebte, waren der tiefgründige Humor und die Melancholie. Von 1949 bis 2014 stand Gotthard Eggensperger bei jedem Freilichtspiel und in unzähligen Stücken im Theaterkästle auf der Bühne. Er war ein Urgestein des Altusrieder Theaterspiels. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Gotthard Eggensberger übertrug auch die Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma in Allgäuer Mundart. Bild: Eddi Nothelfer

Im Juni hatte er sich noch die Premiere von „Schiller & Der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ angeschaut, berichtet seine Tochter Gabriele Grotz. „Es hat mir besser gefallen, als ich gedacht hab’“, hat er ihr hinterher erzählt.

Gotthard Eggensperger war mit Leib und Seele Altusrieder und Allgäuer. 1932 wurde er in Altusried geboren. Der Vater war Bierfahrer, die Mutter bediente im Gasthof „Post“. Dort wirkte er an vielen Theateraufführungen mit und feierte mit seiner Frau Rosmarie Hochzeit. Kein Wunder, dass Eggensperger das Herz blutete, als die „Post“ 2012 abgerissen wurde.

Gotthard Eggensperger stand 2006 in der Shakespeare-Komödie "Viel Lärm um nichts" auf der Altusrieder Freilichtbühne. Bild: Gabriele Grotz

Nach einer Bäckerlehre, die er wegen einer Mehlstauballergie abbrach, wurde er Bierbrauer; jahrzehntelang arbeitete er beim Allgäuer Brauhaus als Braumeister. In seiner Freizeit engagierte er sich mit viel Herzblut in den Vereinen in Altusried: Er sang in der Jodlergruppe und in der Chorgemeinschaft, spielte im Trommlerzug und würzte mit Akkordeon und spitzer Zunge Faschingsveranstaltungen des Trachtenvereins Koppachtaler. Er war lange zweiter Vorsitzender des TSV Altusried, dessen Fußball-Jugendabteilung er leitete und trainierte. Die Leidenschaft für Fußball hat er an seinen Sohn Hubert weitergegeben, die fürs Theaterspiel an die Töchter Gabriele und Helga. Mit ihnen las er in der Weihnachtszeit gern öffentlich seine Allgäuer Fassung der „Heiligen Nacht“ von Ludwig Thoma.

Fünf Enkel und ein Urenkel waren sein ganzer Stolz. Bis zuletzt nahm er sich für das Lesen der Allgäuer Zeitung zwei Stunden Zeit, erzählt Gabriele Grotz. Den Rücken für seine vielen Passionen hielt ihm Ehefrau Rosmarie frei. Mit ihr hätte er Anfang November – dann im Alter von 90 Jahren – Diamantene Hochzeit gefeiert.

