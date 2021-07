Fast im gesamten Allgäu gibt es an diesem Wochenende Sonder-Impfaktionen gegen das Coronavirus. In Kempten stehen die Menschen Schlange.

03.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wegen Sonderlieferungen gibt es seit einigen Tagen mehr Impfstoff in Bayern. Einige Einrichtungen im Allgäu starten deshalb am Wochenende Sonder-Impfaktionen. Vor allem in Kempten kommt das Angebot gut an.

Zahlreiche Menschen nutzen an diesem Samstag das zusätzliche Impf-Angebot in Kempten. Vor dem Impfbus am Forum Allgäu stehen sie in einer langen Schlange die Bahnhofstraße entlang.

Die Schlange der Wartenden in Kempten zieht sich die Bahnhofstraße entlang. Bild: Matthias Becker

Großer Ansturm auf Sonder-Impfaktion in Kempten

Das Bayerische Rote Kreuz will voraussichtlich ein weiteres, mobiles Impfteam zur Unterstützung holen. Zum Teil warten die Menschen seit 9.30 Uhr. Offizieller Beginn der Impf-Aktion war um 10 Uhr.

Am Sonntag gibt es in Kempten ein weiteres zusätzliches Angebot: im Impfzentrum in der Ari-Kaserne. An diesem Samstag steht der Impfbus noch bis 15 Uhr vor dem Forum Allgäu.

Lesen Sie auch: Überblick: Diese Sonder-Impfaktionen gibt es dieses Wochenende im Allgäu

Lesen Sie auch