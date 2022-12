Große Einzelausstellung in Kempten: Guido Weggenmann präsentiert seine Kunst

Seit vielen Jahren prägt Guido Weggenmann die Kemptener Kunstszene mit. Nun erhält der 42-Jährige seine erste Einzelausstellung in der Stadt. Ein starker Auftritt.

17.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Nach Jahren der künstlerischen Aktivität in der Region und weit darüber hinaus hat der Kemptener Künstler Guido Weggenmann nun seine erste Einzelausstellung in der Stadt. Bekannt geworden ist der mehrfach preisgekrönte Bildhauer und Objektkünstler vor allem durch Großplastiken wie eine überdimensionale Bärenfalle, riesige Handschellen oder ein großes, pochendes Herz aus Metall, wie es im September bei „Kunst am Bach“ in Betzigau und bei der Kemptener Kunstnacht zu sehen war.

In der ersten Schau in Kempten, die nur ihm gewidmet ist, gibt der 42-Jährige Einblicke in eine ganz andere Seite seines künstlerischen Schaffens. Viele der Arbeiten hat er bisher noch nie oder nur selten gezeigt. In der Galerie im Stadtstadel (in der Illerstraße 15), die seit Mitte des Jahres zeitgenössische Kunst und Gaumenfreuden miteinander verbindet, bilden eher kleinere Objekte mit dem mittelalterlichen Gemäuer und Gebälk ein kontrastreiches Spannungsfeld.

Blick in die Ausstellung von Guido Weggenmann im Stadtstadel Kempten. Bild: Harald Holstein

Der Künstler verwendet Materialien wie Plastik und Stahl. Beides bearbeitet er gerne durch Erhitzen, Biegen und Schmelzen. Aus hartem Plastik entstehen so zerklüftete Skulpturen mit Wölbungen, Verklumpungen und bewusst gesetzten Löchern. Manche werden in ihrer ursprünglichen Farbe und mit Schmorspuren belassen, andere bestäubt Weggenmann mit grellem orangenfarbenem Pigment. Die ohne größere Formabsicht gestalteten Objekte entfalten ihre ganz eigene Schönheit und Dynamik. Sie werden weich und kommen ins Fließen. Nach der Abkühlung sind die Materialien wieder fest und starr. Doch in manchen Arbeiten legen sie sich wie leichte, fließende Tücher über das sie haltenden Gestell.

Guido Weggenmann überrascht mit Formen, die man von Stahl nicht erwartet

Mit dem Titel der Ausstellung „In Form oder schon in Bewegung? Die Welt dahinter“ beschreibt Guido Weggenmann die schmale Grenze, auf der sich seine Ästhetik bewegt. Seine Materialien sind bewusst geformt, und doch bekommen Zufall und naturhafte Veränderungen viel Raum. Seine Metall-Arbeiten konterkarieren gängige Vorstellungen vom Material. Er überrascht mit Formen, die man vom Stahl nicht erwarten würden. Wie Gymnastikbänder von Turnerinnen schlingen sich Streifen aus Stahl umeinander und scheinen ihre Schwerkraft zu verlieren. Auch die entfesselte Farbigkeit der Bemalung hebt die ursprüngliche Stofflichkeit auf. Diese kleinen Objekte entstehen parallel zu seinen konzeptionellen Arbeiten. An ihnen könne er frei gestalten. Und sie helfen ihm, den Kopf wieder frei zu bekommen, sagt Weggenmann.

Früh kam Guido Weggenmann mit Kunst in Berührung

Durch die Arbeit seines Vater, der Restaurator und Kirchenmaler war, kam Guido Weggenmann schon früh mit Kunst in Berührung. Als Jugendlicher absolvierte er im Tiroler Elbingenalp (Lechtal) eine Ausbildung zum klassischen Holz- und Steinbildhauer. Danach ging er an die Kunstakademie München. 2008 schloss er als Meisterschüler bei Olaf Metzel sein Studium ab. Seitdem lebt und arbeitet er in Kempten. Vielen ist der Künstler auch als Initiator der Kunstarkaden Kempten in Erinnerung. Von 2018 bis 2021 betrieb er im ehemaligen Sparkassengebäude mit Kolleginnen und Kollegen eine Produzentengalerie und holte renommierte Künstler für Ausstellungen in die Stadt.

Ein Tonarm greift nicht eine Schallplatte ab - sondern einen Stein aus der Iller

Guido Weggenmann ist auch durch ausgeklügelte, bewegte Objekte bekannt geworden. Seine „Bachkatze“ ist eine dieser witzigen Konstruktionen, welche die Ausstellung zu einem unterhaltsamen Vergnügen macht. Nicht auf eine Schallplatte, sondern auf einen sich drehenden Stein aus der Iller senkt sich hier ein Tonarm herab und nimmt den Ton ab – zu hören über einen Lautsprecher. Die raue Oberfläche des Steins erzeugt ein rauschendes, rhythmisches Geräusch, wie wenn der Stein unter Wasser im Kiesbett kullert.

Für Weggenmann kann auch ein Stein eine Geschichte erzählen, wie eine Schallplatte. Diese ironische Variation soll aber auch zeigen, wie der Mensch beharrlich und oft vergeblich versucht, in die Natur hineinzuhören, sagt er.

Die Ausstellung läuft bis zum 26. Februar 2023 im Stadtstadel (Illerstrasse 15); geöffnet Freitag bis Sonntag von 13 bis 16 Uhr.