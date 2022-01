Gute Nachricht: Aktuell weniger Corona-Fälle in den Kliniken

In Kempten und dem Oberallgäu gibt es derzeit nur vier Intensivpatienten, vor vier Wochen waren es 13. Auch auf den Normalstationen liegen weniger Covid-Fälle.

Die Corona-Infektionszahlen in Kempten und dem Oberallgäu steigen vom Trend her ähnlich wie die bundesweiten Zahlen langsam wieder an. Doch es gibt zumindest eine gute Nachricht: Wenigstens aktuell liegen die in den heimischen Krankenhäusern behandelten Infektionsfälle wieder auf einem vergleichsweise niedrigen Level, auch wenn Experten fürchten, dass sich das wieder ändert.

In den Kliniken in Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf liegen 18 Covid-Patienten auf Normalstationen und vier auf Intensiv

Laut Klinik-Lagebericht vom Freitag behandeln die Krankenhäusern in Kempten und dem Oberallgäu derzeit nur vier Corona-Patienten auf Intensivstation. Corona-Fälle auf Normalstationen gibt es 18 – sechs in Kempten, sieben in Immenstadt, einer in Sonthofen und vier in Oberstdorf.

Das sah vor genau vier Wochen (Freitag, 10. Dezember) noch anders aus: Da lagen in Kempten und dem Oberallgäu noch 13 Corona-Patienten zur Behandlung auf den Intensivstationen und 35 auf den Normalstationen der Kliniken in Kempten und dem Oberallgäu.

Aktuell beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz in Kempten 291,6 und im Oberallgäu 243,8. Bei Tiefpunkt der vierten Welle Ende Dezember lag dieser Wert in Kempten noch bei 226,3 und im Oberallgäu bei 179,1.

