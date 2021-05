In den nächsten Wochen werden in Kempten und im Oberallgäu vornehmlich Zweitimpfungen sichergestellt. Voraussichtlich Mitte Juni entspannt sich die Situation.

16.05.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Vom „Impfturbo“, wie er zuletzt aus München angekündigt wurde, ist in Kempten und im Oberallgäu nach wie vor nichts zu spüren. Im Gegenteil: Vorerst bleibt es beim Stopp dezentraler Erstimpfungen in den Kommunen. Zu wenig Impfstoff kommt nach Angaben des Landratsamtes Oberallgäu vor Ort an. Deswegen gilt auch generell: Wer aktuell noch auf seine erste Dosis wartet, muss sich wohl weiterhin noch etwas gedulden.