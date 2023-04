Bremst die Horten-Fassade eine andere Nutzung von Galeria-Kaufhof in Kempten?

Die markante Horten-Fassade von Galeria-Kaufhof darf wohl nicht umbegebaut werden, sie ist womöglich urheberrechtlich geschützt. Nur von wem stammt die Fassade?

11.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Egal, welche künftigen Nutzungen sich nach dem angekündigten Aus von Galeria Kaufhof in Kempten finden – einfach nach Herzenslust die markante Horten-Fassade umbauen sollten künftige Eigentümer wohl nicht. Denn diese ist womöglich urheberrechtlich geschützt. Nur gibt es verschiedene Meinungen, von wem die Fassade stammt. Vielfach ist von einer Eiermann-Fassade die Rede. Das ist der Name eines bundesweit bedeutenden Architekten, der 1970 starb. Egon Eiermann baute mit Horten in Stuttgart wohl eines der ersten solchen Gebäude, die mit einer vorgesetzten abstrakten Fassade verkleidet wurden. (Lesen Sie auch: So erinnern sich Allgäuer an Horten und Galeria Kaufhof in Kempten)

