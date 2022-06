Handel in Kempten: Wie sieht der Discounter der Zukunft aus?

Kempten möchte Leitlinien für große Discounter und Einzelhändler. Die Grundstücke sollen etwa durch Wohnungen in Obergeschossen intensiver genutzt werden.

09.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Baugrund ist rar für Wohnen und Gewerbe. Doch immer wieder entstehen Discounter, Nahversorgungs- und Fachmarktzentren in eingeschossiger Bauweise. Häufig werden so inklusive der Parkplätze große Flächen stark versiegelt. Da will Kemptens Bauausschuss nun gegensteuern. Das Stadtplanungsamt erhielt einstimmig den Auftrag, geplante und bestehende Immobilien auf Nachhaltigkeitskriterien zu untersuchen. Dabei geht es nicht nur um Solaranlagen auf den Dächern, sondern beispielsweise auch um eine mehrgeschossige Bebauung.

