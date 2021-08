Hans Keslar aus Kempten: Ein Kaufmann mit Leib und Seele

Der Unternehmer aus Kempten feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Zunächst ein Heimatvertriebener, baute er einen Energiehandel mit 70 Mitarbeitern auf.

Der Kemptener Unternehmer Hans Keslar feiert am Sonntag, 15. August, seinen 90. Geburtstag. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er als 16-Jähriger aus Mährisch Schönberg vertrieben worden und kam erst nach Oy-Mittelberg und dann nach Kempten.

In der Firma Adolf Präg hat er sich vom Auszubildenden bis zum geschäftsführenden Gesellschafter hochgearbeitet, um dann vor 40 Jahren sein unternehmerisches Wirken mit der Gründung der Firma „Hans Keslar e.K.“ vollends zu entfalten.

Schritt für Schritt zum mittelständischen Unternehmen in Kempten

Zunächst nur mit zwei Bürokräften und drei Tankfahrern ausgestattet, wuchs der Betrieb Schritt für Schritt zu einem stattlichen mittelständischen Unternehmen. Heute beschäftigt die Keslar GmbH Energiehandel 70 Mitarbeiter und beliefert über die Grenzen des Allgäus hinaus ihre Kunden mit Energie und Wärme, sei es mit Mineralölen, Holzbrennstoffen sowie Gas und Strom.

Mit eigenen Tankwagen und Tankstellen ist der Name Keslar im Allgäu präsent. Der Kaufmann handelt nach dem Motto: „Der Wert eines Unternehmens ist nicht der Gewinn, sondern die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter sowie der Respekt der Wettbewerber. All dies muss man sich erst verdienen.“

Tochter führt Geschäfte der Keslar GmbH

Noch bis vor wenigen Jahren hat ihn dieses Motto jeden Tag in die Firma getragen. Nun freut er sich, dass er zusammen mit seiner Frau Anneliese den Lebensabend bei guter Gesundheit und großer Lebensfreude genießen kann und sein unternehmerisches Vermächtnis in den Händen seiner Tochter Christine Keslar-Tunder gut aufgehoben weiß.

Zu seinem runden Geburtstag erinnert er sich an die Worte von Winston Churchill: „Wir leben von dem, was wir bekommen, aber wir gestalten unser Leben durch das, was wir geben.“