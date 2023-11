Haslacher Adventsmarkt steht bereits an diesem Wochenende an

Christkindlpost, Glühwein, Deko - dies und mehr erwartet einen auf dem Haslacher Adventsmarkt 2023 dieses Wochenende.

Zwischen Kempten und Füssen liegt auf halber Strecke Oy-Mittelberg. Im südlichen Gemeindeteil Haslach findet dieses Wochenende bereits der Haslacher Adventsmarkt 2023 statt, den der Schützenverein Alpenrose veranstaltet.

Steckbrief: Der Haslacher Adventsmarkt 2023

Name: Haslacher Adventsmarkt 2023

Ort: 87466 Oy-Mittelberg – Haslach, Haslach – Schützenhaus

Termin: 25. & 26.11.2023

Umfang: Post fürs Christkind, Deko, Geschenke und Adventskränze; Glühwein, Flammkuchen, Gulaschkanone, Kaffee und Kuchen

Öffnungszeiten: Wann ist der Haslacher Adventsmarkt 2023?

Der Adventsmarkt in Haslach ist bereits dieses Wochenende und geht morgen, 25. November, los und findet auch am Sonntag, 26. November, statt:

Samstag von 13 bis 17 Uhr

von 13 bis 17 Uhr Sonntag von 13 bis 17 Uhr

Was erwartet einen auf dem Haslacher Adventsmarkt 2023?

Mit der Christkindl-Post dürften die kleinen Besucher ihre Freude haben, wer will dem nicht dem Christkind einen Brief schreiben? Für die Erwachsenen gibt es derweil selbstgemachte Weihnachtsdekoration zu kaufen, aber auch Geschenkartikel, sowie Adventskränze. Für das leibliche Wohl wird durch Glühwein, Flammkuchen, Gulaschkanone und Kuchen & Kaffee gesorgt sein. Dabei findet der gesamte Haslacher Adventsmarkt 2023 im Schützenhaus und am Schützenhaus statt.

So geht es nach Haslach

Mit dem Auto geht es über die A7 oder die Bundesstraße 309 von Kempten aus Richtung Südosten. Bei Oy-Mittelberg wird der Bundesstraße 310 dann nach Süden gefolgt. Mit dem Zug sind es von Kempten nur rund 30 Minuten. Auch von Füssen aus ist die Reise mit dem ÖPNV möglich; ca. 50 Minuten mit Bus und Zug sind es dann.

