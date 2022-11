Krank durchs Klima - Ärztinnen aus Kempten und dem Allgäu setzen sich für Gesundheit und Umwelt ein

Wer die Umwelt schützt, schützt laut „Health for Future“ auch die eigene Gesundheit. Ärztinnen aus Kempten und dem Allgäu wollen ihre Branche verändern.

20.11.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Hitze, die aggressiv macht. Zu viel Fleisch auf dem Teller, das nicht nur für hohe Emissionen, sondern auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sorgen kann. Allergien, die durch Feinstaub in der Luft entstehen. „Die Voraussetzung für ein gesundes Leben ist ein gesundes Ökosystem. Klima und Gesundheit hängen unweigerlich zusammen“, sagt Ärztin Sarah Verweyen, die bei der Umweltschutzgruppe „Health for Future Kempten-Allgäu“ aktiv ist. Auch in ihrer eigenen Branche und dem Gesundheitssystem müsse sich zum Schutz des Klimas einiges ändern.

