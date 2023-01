"Eine absurde rückwärts gewandet Politik": Allgäuer Aktivisten demonstrieren gegen Räumung von Lützerath

Bei der Großdemo wollen Aktivistinnen aus Kempten und dem Oberallgäu vor Ort dabei sein. Den Kohle-Kompromiss von Lützerath halten sie für "faule" Politik.

10.01.2023 | Stand: 16:58 Uhr

Seit mehr als zwei Jahren läuft der Abriss von Lützerath, ebenso lange wehren sich Klimaaktivisten und auch manche bewohner gegen die Entscheidung. Das kleine Dörfchen in Nordrheinwestfalen soll dem Abbau von Kohle weichen. Die Umsiedlung von Bürgerinnen und Bürgern begann bereits 2006. Die Entscheidung ist zumindest juristisch gesehen unumkehrbar, das Oberverwaltungsgericht Münster hat am Montag eine Beschwerde von Klimaaktivisten abgewiesen. Evelyn Roth, Ärztin aus Oberdorf (Landkreis Oberallgäu) und Mitglied beim Klimazusammenschluss "Health for Future", will trotzdem nach Lützeroth fahren. Für Freitag ist dort eine Großdemo angekündigt. Roth sagt: "Die Räumung ist wohl nicht mehr zu stoppen, aber wir wollen ein Zeichen setzen."

Allgäuer Ärztin setzt sich für Klimawandel und Kohleausstieg ein

Dass es Lützeroth bald nicht mehr gibt, ist Teil eines Kompromisses der schwarz-grünen Landesregierung mit dem Energieversorgungskonzern RWE, dem der Ort gehört. Darin steht: Der Kohleabbau soll in dem rheinischen Gebiet bis 2030 beendet sein, fünf Orte im Braunkohletagebau Garzweiler bleiben, Lützerath weicht. Einen "faulen" Kompromiss nennt Roth diese Lösung, von dem lediglich RWE profitiere, weil es trotz beschlossenem Kohleausstieg weiter baggern darf. Besser wäre es laut der Ärztin das Geld, das dafür fließt, in erneuerbare Energien zu stecken. Roth: "Die Entscheidung um Lützerath ist einfach absurd und sie zeigt wie rückwärts gewandt unsere Politik ist."

Vertreterinnen von "Health for Future" aus Kempten und dem Oberallgäu in Lützerath vor Ort

Schon jetzt ist Evelyn Roth mit anderen Vertreterinnen von "Health for Future" in Kontakt, die im Moment etwa im Besetzer-Camp in Lützrath aktiv sind. Auch Allgäuer Mitglieder der "Letzten Generation" sind vor Ort, gibt ein Sprecher der Klimaschutzorganisation auf Anfrage unserer Redaktion an. Weitere wollen im Laufe der Woche anreisen. Roth sagt: "Ich gehe bewusst zu Großdemo. Eine angemeldete Demo, zu der wir möglichst viele Menschen mobilisieren, das ist meine Form des Protests."

Bei "Health for Future" setzen sich Ärztinnen, Pfleger und andere Menschen, die in der Gesundheitsbranche tätig sind, für den Umweltschutz ein. Sie machen beispielsweise in Vorträgen oder bei Klimastreiks auf die Folgen des Klimawandels für die Gesundheit aufmerksam. Vor allem der Ausstoß des Treibhausgases CO2, das auch durch Braunkohle entsteht, haben Herzkreislauferkrankungen oder Atembeschwerden zur Folge.