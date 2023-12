"Heimat.Mythos.Frau": Crescentia Dünßer erzählt Geschichten vom Leben im Allgäu - früher und heute

Die Frauen im Stück der Regisseurin aus Oberstdorf spielen keine Rollen, sie erzählen von ihren Erlebnissen. Gespräche beim Publikum anzuregen, ist das Ziel.

30.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Angenommen, du bist Superwoman – welche übernatürlichen Kräfte hast du? Das ist eine der Fragen, mithilfe derer sich die Schauspielerinnen von „Heimat. Mythos. Frau“ dem Thema angenähert haben. Eine andere lautete: Hattest du schon einmal Angst, weil du weiblich bist? Die aus Oberstdorf stammende Regisseurin Crescentia Dünßer hat aus den Antworten ein Stück konzipiert, das an diesem Freitag, 1. Dezember, im Theater in Kempten uraufgeführt wird.

Die Fragen sind Teil des intuitiven Schreibens. „Das ist Schreiben ab dem ersten Impuls“, erklärt Dünßer. „Bevor der Intellekt zu sehr einsetzt.“ Impulsgeber ist eine Frage. Dabei gebe es nichts, was es nicht Wert sei, aufgeschrieben zu werden. Im Anschluss lesen sich die Teilnehmenden ihre Texte vor. Für Dünßer geht damit Gerechtigkeit einher: Jede Person komme zu Wort, ohne dass sie von den anderen beeinflusst werden kann.

Das gesamte Team musste "intuitiv schreiben"

Drei Wochen haben sich die vier Schauspielerinnen Nadine Viktor, Julia Jaschke, Lisa Wildmann und Lara Waldow Zeit genommen, um zu schreiben. Und nicht nur sie. „Jeder, der dabei war, musste schreiben“, sagt Dünßer und lächelt. Bühnenbildner Otto Kukla etwa, Kostümbildnerin Annie Lenk oder der für die Musik verantwortliche Sebastian Strehler. (Lesen Sie auch: Comedian Michael Mittermeier zeigt in Kempten klare Kante)

Die Themen reichen von Erziehung, Familie und Beruf, über Mutter sein, Putzen und Schönheit bis hin zu Gewalt und sexuellem Missbrauch. Nicht alle Texte haben Eingang in die Aufführung gefunden, aber von allen Beteiligten ist etwas dabei. Auch von Crescentia Dünßer, die die Idee zu dem Projekt hatte. Als Regisseurin, Schauspielerin und Theaterleiterin habe sie viel mit Verantwortung und Macht zu tun gehabt, erzählt sie. „An großen Theatern war es nicht immer leicht, gegen Männerstimmen anzusprechen.“

Uraufführung im Theater Kempten: Die Allgäuerin als Identifikationsfigur

Dünßer ist in Oberstdorf in einem sehr katholischen Elternhaus aufgewachsen, kennt viele alte Geschichten aus dem bäuerlich-ländlichen Umfeld. Was diese Erfahrungen miteinander zu tun haben, wie sich die Menschen aus diesen Lebenswelten und die Gesellschaft weiterentwickelt haben - das habe sie interessiert. Ausgangspunkt ist deshalb die Allgäuerin. Sie soll dem Publikum die Möglichkeit bieten, sich mit dem, was auf der Bühne passiert, zu identifizieren, sagt Dünßer. Denn sie und ihr Ensemble wollen weder „Männer-Bashing“ betreiben, noch provozieren. „Ich will die Menschen ins Gespräch bringen.“ (Lesen Sie auch: Karin Haslinger erhält Kollegenpreis des Berufsverbands Bildender Künstler Allgäu)

Um dem Leben von Allgäuerinnen vor 100 Jahren nahe zu kommen, hat das Team etwa das Schwäbische Freilichtmuseum Illerbeuren und die dortige Ausstellung „Sichtbar gemacht: FrauenGestalten“ besucht. In das Stück eingeflossen seien aber auch Biografien von Frauen mit Bezug zum Alläu und von Frauen aus den Familien des Ensembles, sagt Nadine Viktor. Die Schauspielerin, die normalerweise mit den „Wendejacken“ unterwegs ist, hat schon beim Projekt „Heimatwunder“, bei dem es ums Gesundbeten ging, mit Dünßer zusammengearbeitet.

Biografien von Frauen aus der eigenen Familie

Möglichst unterschiedliche Frauenleben sollten berücksichtigt werden, aus verschiedenen Epochen und Kulturen. Viktor hat ihre Mutter ausgewählt und ein Interview mit ihr geführt. Darauf habe sie ihr Mann gebracht. „Meine Mutter ist in den 1970er Jahren von Duisburg ins Allgäu gekommen, weil mein Vater beim Bund war.“ Wenn man jemanden interviewe, den man gut kennt, kämen ganz andere Dinge zur Sprache, als das im Alltag der Fall sei, so ihre Erfahrung. Weil man Fragen stelle, die man sonst nicht stellt. (Lesen Sie auch: Schläge, sexuelle Übergriffe – Wie geht es Betroffenen, wenn eine Anzeige folgenlos bleibt?)

Manche der im Stück angesprochenen Themen wiegen schwer, etwa wenn es um Gewalt geht. Dennoch würden poetische Bilder, viel Bewegung, Humor und Musik dem Ganzen Leichtigkeit verleihen, sagt Viktor. „Das Stück ist sehr ,gspürig’ und hat viel Herz.“

Viele Vorstellungen im Theater sind ausverkauft

"Heimat.Mythos.Frau": Für die Vorstellungen im Theater Oben am 6. und 14. Dezember um 20 Uhr gibt es noch Restkarten. Zusatzvorstellungen am 15. Dezember um 20 Uhr und am 16. Dezember um 19 Uhr.