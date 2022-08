Heizkosten: Baumärkte und Gartencenter wollen im Winter keine Verkaufsbereiche schließen

Betriebe in Kempten und dem Oberallgäu halten nichts von solchen Überlegungen in der Branche. Michael Kutter: „Wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen.“

27.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Reduzierte Temperaturen, dunkle Schaufenster in der Nacht und keine offenstehenden Ladentüren: Der Energiesparplan des Bundes und auch Überlegungen des Handelsverbands Deutschland (HDE) nennen viele Möglichkeiten, den Gas- und Stromverbrauch zu senken. Sorgen lösen aktuell bei manchen Gartenfreunden Überlegungen aus, dass etwa Gartenabteilungen in Baumärkten punktuell oder vorübergehend ganz schließen könnten. Von solchen Gedanken berichtete aktuell der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB). (>>>Lesen Sie auch: Preisschock im Allgäu: Strom und Gas werden immer teurer - Wann Kunden Heizöl und Pellets am besten bestellen)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.