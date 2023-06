Darf mir mein Stromanbieter die Wärmepumpe abschalten?

Die Wärmepumpe gilt als System der Zukunft. Doch viele Fragen sind bisher offen: Wie viel kostet der Strom? Und dürfen mir die Pumpen abgeschalten werden?

01.06.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Welche Art von Heizung hat fürs eigene Haus eine Zukunft? Die Frage plagt viele, seit sich die Bundespolitik im Streit über das Gebäudeenergiegesetz hitzig aneinander aufreibt. Mit Strom betriebene Wärmepumpen gelten demnach als eine zukunftsweisende Option. Für Menschen vor Ort sind für so einer Grundsatzentscheidung freilich viele weitere Fragen zu klären. Was kostet Strom für eine Wärmepumpe? Taugt das Leitungsnetz? Stimmt es, dass einem die Stromfirma mehrmals am Tag die Heizung abschalten darf? Und wie sieht es mit den Handwerkern aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.