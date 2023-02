Trauer um Helmut Schöner

Helmut Schöner war Förderer der Milchwirtschaft im Allgäu, nun ist er in Kempten im Alter von 92 Jahren verstorben.

08.02.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Helmut Schöner ist im Alter von 92 Jahren in Kempten verstorben. Er galt als leidenschaftlicher Förderer der Milchwirtschaft im Allgäu.

Er wurde 1930 in Buchloe geboren, begann 1956 seine berufliche Laufbahn bei der Firma Kraft in Lindenberg und wechselte ein Jahr später zur Molkerei-Zentrale Bayern.

Helmut Schöner unterrichtete an der Molkereischule in Boos und Weiler

Von 1957 bis 1960 war Schöner Redakteur bei der Deutschen Molkerei-Zeitung in Kempten und ging dann als betriebswirtschaftlicher Sachbearbeiter zum Milchwirtschaftlichen Verein Allgäu. Außerdem unterrichtete er als Fachlehrer für Wirtschaftsfächer an den Molkereischulen in Boos und Weiler.

1965 übernahm er die Leitung der Molkerei-Lehr- und Versuchsanstalt in Boos und wurde 1973 zum Leiter der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Milchwirtschaft und Molkereiwesen in Kempten bestellt. In dieser Aufgabe wurde er zu einem maßgeblichen Förderer der Milchwirtschaft im Allgäu und blieb es bis zum Eintritt in den Ruhestand 1992.

Schöner war Ehemann, Vater, Opa und Uropa

Von 1984 bis 1992 leitete er zusätzlich die Außenstelle der Bayerischen Landesanstalt für Ernährung in Kempten. In den Jahren 1992 bis 2002 wurde er zum Vorsitzenden der Süddeutschen Butter- und Käse-Börse gewählt.

Der Vater von Kindern engagierte sich im Lions Club Kempten. Mit seiner Frau Irmtraud freute er sich im Ruhestand über vier Enkel und vier Urenkel.