Die ersten Acts für das Heroes Festival 2024 sind bekannt

Dieses Jahr lieferten Rapper wie Apache, Luciano und Haftbefehl beim Heroes Festival im Allgäu ab. Jetzt stehen die ersten Künstler für 2024 fest.

29.11.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Es ist soweit - die ersten Acts für das Heroes Festival 2024 stehen fest. Erneut werden zahlreiche Rapperinnen und Rappern inmitten des Allgäus auf der Bühne stehen.

Das Rap-Festival ist für seine Mischung aus Newcomern und etablierten Künstlern mit großer Fanbase bekannt. 2023 kamen allein am ersten Tag über 10.000 Fans nach Buchenberg, um Künstler wie Apache, Luciano und Haftbefehl live zu erleben.

Alle Infos zum Lineup, Datum und Ticketpreisen beim Heroes Festival 2024 in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) finden Sie in diesem Artikel.

Steckbrief: Das ist das Heroes Festival 2024 im Allgäu

Name: Heroes Festival Allgäu 2024

Ort: Allgäu Concert Arena Kempten/Buchenberg, Campimontweg 8, 87474 Buchenberg

Termin: 23. bis 24. August 2024

Wann ist das Heroes Festival Allgäu in Buchenberg?

Die Allgäu-Edition des Heroes Festivals beginnt 2024 am Freitag, 23. August, um 14 Uhr. Auch am Samstag, 24. August, können Deutschrap-Fans weiterhin in Buchenberg feiern.

Trotz schlechtem Wetter genießen diese Besucherinnen des Heroes Festivals 2023 die gute Stimmung in Buchenberg. Bild: Hannah Greiner (Archiv)

Lineup: Wer kommt zum Heroes Festival 2024?

Das Heroes Festival hat mittlerweile die ersten Acts für 2024 bekannt gegeben. Folgende Rapperinnen und Rapper treten im kommenden August auf:

Badmómzjay (Jordan Napieray aus Brandenburg an der Havel, bekannt für "Papi" feat. Monet192)

(Jordan Napieray aus Brandenburg an der Havel, bekannt für "Papi" feat. Monet192) Bonez MC (Johann Lorenz Moser aus Hamburg, bekannt für "Palmen aus Plastik" feat. RAF Camora)

(Johann Lorenz Moser aus Hamburg, bekannt für "Palmen aus Plastik" feat. RAF Camora) Dantes YN (Dantouma Koné aus Wolfsburg, bekannt für "Immer busy")

(Dantouma Koné aus Wolfsburg, bekannt für "Immer busy") Domiziana (Domiziana Gibbels aus Freiburg im Breisgau, bekannt für "Ohne Benzin")

(Domiziana Gibbels aus Freiburg im Breisgau, bekannt für "Ohne Benzin") GZUZ (Kristoffer Klauß aus Hamburg, bekannt für "Ebbe & Flut", ehemalig Mitglied bei "187 Straßenbande")

(Kristoffer Klauß aus Hamburg, bekannt für "Ebbe & Flut", ehemalig Mitglied bei "187 Straßenbande") Mehnersmoos (Frederik Moos und Tobias Mehner aus Südhessen, bekannt für "Pennergang", auch bei Go To Gö 2024 in Görisried dabei)

(Frederik Moos und Tobias Mehner aus Südhessen, bekannt für "Pennergang", auch bei Go To Gö 2024 in Görisried dabei) reezy (Raheem Heid aus Frankfurt am Main, bekannt für "Expensive Shit" feat. Luciano)

(Raheem Heid aus Frankfurt am Main, bekannt für "Expensive Shit" feat. Luciano) Symba (Sylvain Mabe aus Berlin, bekannt für "Angels Sippen")

(Sylvain Mabe aus Berlin, bekannt für "Angels Sippen") TREAM (Timo Grabinger aus Büchelkühn, bekannt für "3er BMW", auch bei Go To Gö 2024 dabei)

Preise: Wie viel kosten Tickets für das Heroes Festival Allgäu 2024?

Aktuell (29. November 2023) gibt es ein geringes Restkontingent an sogenannten "Early Bird Tickets". Diese gelten für das gesamte Wochenende und kosten 99 Euro. Verfrühte VIP-Tickets, die zum Beispiel Zugang zu separaten Sanitäranlagen gewähren, gibt es für 199 Euro.

Beim ebenfalls limitierten "4-Friends-Ticket" zahlen Kundinnen und Kunden 356 Euro. Die Karten sind zum Beispiel bei Allgäu Concerts oder auf der Website des Heroes Festival erhältlich.

Campen beim Heroes Festival 2024: Wie viel kostet es?

Fürs Campen zahlen Rap-Fans in Buchenberg extra. Die Preise sehen wie folgt aus:

Camping Ticket Einzelperson: 30 Euro

Camping Ticket Parken: 20 Euro (gilt pro Fahrzeug, nicht pro Person)

Camping Ticket Wohnmobil: 45 Euro

Wo findet das Heroes Festival 2024 noch statt?

Zudem gibt es eine limitierte "Dusch-Flat" für das gesamte Wochenende. Dafür zahlen Besucher zehn Euro.

Fans des Deutschrap lieben die Heroes-Festivals seit 2017. Wie schon 2023 findet das Heroes Festival auch heuer insgesamt viermal statt. Konzertorte sind Geiselwind, Hannover, Freiburg und zum zweiten Mal Buchenberg im Allgäu. Das sind die Termine:

Geiselwind (Unterfranken) am 14. und 15. Juni 2024

Hannover (Niedersachsen) am 9. und 10. August 2024

Buchenberg (Allgäu) am 23. und 24. August 2024

Freiburg (Breisgau) am 6. und 7. September 2024

Apache 207, Luciano, Haftbefehl: So war das Heroes Festival 2023

2023 sind beim Heroes Festival im Allgäu Rap-Größen wie Apache 207, Luciano, 01099, Haftbefehl und Yung Hurn aufgetreten - inmitten von Regen und Schlamm. Bilder vom Heroes Festival 2023 (von Freitag und von Samstag) finden Sie bei all-in.de.

Hinweis zum Jugendschutz: Kein Einlass für Kinder unter 12 Jahren. Kinder im Alter zwischen 12 und 16 dürfen die Veranstaltung in Buchenberg nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person (Eltern) besuchen. Erziehungsbeauftragte Personen dürfen maximal zwei Jugendliche beaufsichtigen.