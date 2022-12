Heroes Festival Allgäu: 15.000 Fans bei Festival-Premiere in Buchenberg erwartet

Heroes Festival Allgäu: Zur Premiere des Open Airs werden im August 2023 in Buchenberg 15.000 Hip-Hop-Fans erwartet - und Rapstars wie Apache 207 und Luciano.

06.12.2022 | Stand: 15:44 Uhr

Gesucht und gefunden haben sich die beiden Konzertveranstalter Allgäu Concerts aus Buchenberg und Heroes Festival aus Dettelbach (Unterfranken): Am 25. und 26. August 2023 richten sie erstmals das „Heroes Festival Allgäu“ aus. Das Open-Air mit Deutsch-Rap-Stars wie Apache 207, Luciano und Makko geht auf einem großflächigen Areal am Firmensitz von Allgäu Concerts am südwestlichen Ortsrand von Buchenberg über die Bühne. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Das Heroes Festival Allgäu richtet sich speziell an junge Hip-Hop-Fans

15.000 Hip-Hop-Fans werden zur Festival-Premiere erwartet. Zunächst auf drei Jahre ist die Zusammenarbeit der beiden Konzertveranstalter angelegt, erklärt Allgäu-Concerts-Geschäftsführerin Michaela Schneider. Mit dem Hip-Hop-Festival will sie das Portfolio ihrer Firma erweitern. Im Sommer 2023 organisiert Allgäu Concerts unter anderem Open-Airs am Festspielhaus in Füssen mit Eros Ramazzotti, Simply Red, Cro und Andreas Gabalier sowie auf dem Kemptener Hildegardplatz mit Peter Maffay und Sarah Connor.

Es war an der Zeit, speziell für jüngeres Publikum etwas zu organisieren, sagt Michaela Schneider. Dies freut Buchenberg Bürgermeister Toni Barth ganz besonders. „Es ist schön, dass wir in Buchenberg nun auch etwas für junge Leute anbieten können.“ Zum Festival werden vor allem 16- bis 28-jährige Hip-Hop-Fans erwartet, erklärt Heroes-Projektleiter Vincenzo Sarnelli.

Seit 2017 organisiert Allgäu Concerts am Firmensitz Open-Air-Konzerte. In der sogenannten „Allgäu Concert Arena“ traten in diesem Sommer Die Fantastischen Vier und Mark Forster auf. Das „Rock the King“-Festival, das erst am Füssener Festspielhaus und dann zweimal, 2017 und 2018, in Buchenberg über die Bühne ging, werde es nicht mehr geben, kündigt Firmen-Gründer Franz Bernhard an. Angesichts der starken Konkurrenz durch Rockfestivals wie „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sei es schwer, attraktive Bands ins Allgäu zu lotsen.

Ein Campingplatz beim Festivalgelände in Buchenberg für 2000 bis 3000 Hip-Hop-Fans

Nach Anwohnerbeschwerden stand 2018 die Fortführung der Open-Air-Konzerte auf der Kippe (wir berichteten). Doch das ist mittlerweile Schnee von gestern, wie Geschäftsführerin Michaela Schneider und Bürgermeister Toni Barth unisono betonen. Es gebe keine Probleme mehr, was ja auch bei den beiden reibungslos abgelaufenen Freiluft-Konzerten im August deutlich geworden sei.

„Es ist toll, so ein Open-Air in der Gemeinde und der Region zu haben“, sagt Barth und spricht von einer „Top-Zusammenarbeit“. Angesichts des zu erwartenden Besucherstroms wird es ein neues, größeres Camping-Areal geben (siehe Grafik). Dort sollen laut Michaela Schneider zwischen 2000 und 3000 Campinggäste Platz haben. Zum Festivalgelände werde es einen speziellen Fußweg geben. Der Campingplatz wird von 24. bis 27. August offen sein.

30 Acts an zwei Tagen auf zwei Bühnen: Deutsch-Rapper und DJs sorgen für Stimmung

Auf zwei Bühnen sollen insgesamt 30 Deutsch-Rapper und DJs an den beiden Festivaltagen für Stimmung sorgen, teilt Vincenzo Sarnelli von Heroes Festival mit. Seit 2017 organisiert die Firma Hip-Hop-Events. Neben Open-Airs in Freiburg, Hannover und Geiselwind (Unterfranken) soll Buchenberg nun zu einem weiteren festen Open-Air-Standort werden.

Early-Bird-Tickets für das Heroes Festival Allgäu

Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es: Der „Early Bird“-Vorverkauf des Heroes Festivals Allgäu ist online gestartet. „Early Bird“-Tickets sind die günstigsten Tickets, die zunächst angeboten werden. Später werden sie teurer, teilen die Veranstalter mit. Ein Überblick über die Early-Bird-Tickets: