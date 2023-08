Hier geht die Party nach dem Besuch auf der Allgäuer Festwoche weiter

Einige Lokale in Kempten laden nach dem Besuch der Allgäuer Festwoche zur After-Party ein. Auch ein Warmup-Programm gibt es zum Beispiel in der Fußgängerzone.

10.08.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Nach der Party ist vor der Party: Das gilt in manchen Lokalen zur Festwochen-Zeit in Kempten. Nach dem Besuch in den Zelten der Allgäuer Festwoche können Gäste zum Beispiel in einigen Bars, Restaurants und Diskotheken unweit des Geländes weiterfeiern. Ein Lokal lädt außerdem zum Treffen vor dem Festwochen-Besuch ein.

Unweit des Festwochen-Geländes laden Lokale zur After-Party

Zötler Festwochen After-Party im Amore Mio: In den Räumen der Pizzeria Amore Mio in der Klostersteige findet die After-Party der Brauerei Zötler statt. Termine für die Feiern nach dem Festwochen-Besuch: Freitag, 11. und 18. August, Samstag, 12. und 19. August, sowie Sonntag und Montag, 13. und 14. August. Die Partys starten jeweils um 23.30 Uhr, Gäste zahlen fünf Euro Eintritt.

„Schickeria“ After-Party in der Fasshalle: Gastronom Claudio Parinello lädt täglich zur „Schickeria“ After-Festwochen-Party in die Fasshalle ein. Start ist jeweils um 23 Uhr, die Eintrittspreise reichen von fünf bis acht Euro je nach Tag und Programm. Für Musik sorgen unter anderem DJ Nick Henkel, Sina Klaizer, auch die Lamas treten an einem Abend auf.

Auch in Kemptener Clubs wird nach der Allgäuer Festwoche weitergefeiert

After-Party in der Diskothek Drop In: Zu Hip-Hop, Oldschool Musik und Schlager können Gäste nach der Allgäuer Festwoche im Drop In tanzen. Die Diskothek kündigte bislang After-Partys für Freitag und Samstag, 11. und 12. August, sowie für Montag, 14. August an. Eintritt: fünf Euro.

„After-Festwochen-Klubbing“ im Parktheater: „Auf der Alm gibt’s koi Sünd“ ist eines der Mottos unter dem beim „After-Festwochen-Klubbing“ im Parktheater gefeiert wird. Verschiedene lokal und überregional bekannte DJs legen dort ab 22.30 Uhr auf. Tickets kosten im Vorverkauf zwischen fünf und acht Euro.

Festwochen-Warmup im Da Toni: Den Gegensatz zur After-Party bietet das Café Da Toni in der Fußgängerzone mit einem sogenannten Festwochen-Warmup. Von Freitag bis Samstag, 11. bis 19. August, täglich von acht bis 20 Uhr, an Wochenenden bis 22 Uhr, können sich Gäste dort auf den Festwochen-Besuch einstimmen, für Besucherinnen und Besucher in Tracht gibt es spezielle Angebote.